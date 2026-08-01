СКА-Хабаровск - Урал 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Урал, которое состоится 02 Августа 2026 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|Россия - Премьер-Лига
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|11.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
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|06.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
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|31.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|04.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Уфа
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Енисей
|4
|7
|6
|Велес
|3
|6
|7
|Ротор
|3
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Шинник
|3
|5
|10
|Ленинградец
|4
|4
|11
|Урал
|3
|4
|12
|Сочи
|4
|4
|13
|Челябинск
|3
|3
|14
|Волга Ул
|3
|3
|15
|Арсенал Т
|3
|3
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|4
|2
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|3
|0
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0