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СКА-Хабаровск - Урал 02 Августа прямая трансляция

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
02 Августа 2026 года в 11:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
СКА-Хабаровск
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Урал, которое состоится 02 Августа 2026 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Михаил Николаевич Семёнов
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
09.11.2025 Россия — Лига Pari 18-й тур СКА-Хабаровск0 : 2Урал
29.09.2025 Россия — Лига Pari 12-й тур Урал1 : 2СКА-Хабаровск
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Урал3 : 1СКА-Хабаровск
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур СКА-Хабаровск3 : 3Урал
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала Урал1 : 0СКА-Хабаровск
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига 23-й тур СКА-Хабаровск0 : 3Урал
11.09.2017 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Урал1 : 1СКА-Хабаровск
06.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 2Урал
31.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Урал1 : 1СКА-Хабаровск
04.11.2011 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс48
3
Плей-офф за повышение
Уфа37
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М37
5 Енисей47
6 Велес36
7 Ротор36
8 Нефтехимик46
9 Шинник35
10 Ленинградец44
11 Урал34
12 Сочи44
13 Челябинск33
14 Волга Ул33
15 Арсенал Т33
16
Зона вылета
Текстильщик42
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск30
18
Зона вылета
КАМАЗ30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
СКА-Хабаровск
0%
Ничья
0%
Урал
0%

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