Арсенал Т - Торпедо М 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Торпедо М, которое состоится 02 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Иванович Гунько
|Александр Александрович Сторожук
|12.04.2026
|Россия — Лига Pari
|28-й тур
|1 : 1
|11.10.2025
|Россия — Лига Pari
|14-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|05.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 3
|03.11.2014
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|07.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Уфа
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Енисей
|4
|7
|6
|Велес
|3
|6
|7
|Ротор
|3
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Шинник
|3
|5
|10
|Ленинградец
|4
|4
|11
|Урал
|3
|4
|12
|Сочи
|4
|4
|13
|Челябинск
|3
|3
|14
|Волга Ул
|3
|3
|15
|Арсенал Т
|3
|3
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|4
|2
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|3
|0
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0