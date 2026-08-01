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Арсенал Т - Торпедо М 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
02 Августа 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Главный судья: Евгений Рубцов (Нижний Новгород, Россия);
Арсенал Т
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Торпедо М, которое состоится 02 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
12.04.2026 Россия — Лига Pari 28-й тур Торпедо М1 : 1Арсенал Т
11.10.2025 Россия — Лига Pari 14-й тур Арсенал Т2 : 2Торпедо М
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Арсенал Т0 : 1Торпедо М
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М2 : 2Арсенал Т
20.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Торпедо М1 : 1Арсенал Т
28.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал Т1 : 1Торпедо М
05.04.2015 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Арсенал Т1 : 3Торпедо М
03.11.2014 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Торпедо М0 : 1Арсенал Т
30.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал Т1 : 0Торпедо М
07.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Торпедо М2 : 0Арсенал Т
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Первой лиги: «Арсенал» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс48
3
Плей-офф за повышение
Уфа37
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М37
5 Енисей47
6 Велес36
7 Ротор36
8 Нефтехимик46
9 Шинник35
10 Ленинградец44
11 Урал34
12 Сочи44
13 Челябинск33
14 Волга Ул33
15 Арсенал Т33
16
Зона вылета
Текстильщик42
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск30
18
Зона вылета
КАМАЗ30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Т
0%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

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