03:15 ()
Свернуть список

Волга Ул - Челябинск 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия), вместимость: 10200
02 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Главный судья: Павел Шишкин (Тамбов, Россия);
Волга Ул
Челябинск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Челябинск, которое состоится 02 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
15.03.2026 Россия — Лига Pari 24-й тур Волга Ул2 : 2Челябинск
09.08.2025 Россия — Лига Pari 4-й тур Челябинск1 : 0Волга Ул
11.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур Волга Ул0 : 1Челябинск
23.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур Челябинск0 : 0Волга Ул
03.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 4 21-й тур Волга Ул1 : 0Челябинск
18.09.2021 ФНЛ-2 - Группа 4 10-й тур Челябинск1 : 3Волга Ул
10.06.2021 ПФЛ - Группа 4 29-й тур Волга Ул0 : 1Челябинск
15.08.2020 ПФЛ - Группа 4 2-й тур Челябинск0 : 1Волга Ул
26.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 16-й тур Волга Ул0 : 1Челябинск
23.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 6-й тур Челябинск2 : 2Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс48
3
Плей-офф за повышение
Уфа37
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М37
5 Енисей47
6 Велес36
7 Ротор36
8 Нефтехимик46
9 Шинник35
10 Ленинградец44
11 Урал34
12 Сочи44
13 Челябинск33
14 Волга Ул33
15 Арсенал Т33
16
Зона вылета
Текстильщик42
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск30
18
Зона вылета
КАМАЗ30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Волга Ул
0%
Ничья
0%
Челябинск
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close