Волга Ул - Челябинск 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Челябинск, которое состоится 02 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Труд имени Льва Яшина (Ульяновск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михаил Владимирович Белов
|Роман Михайлович Пилипчук
|15.03.2026
|Россия — Лига Pari
|24-й тур
|2 : 2
|09.08.2025
|Россия — Лига Pari
|4-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур
|0 : 1
|23.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 4
|21-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|ФНЛ-2 - Группа 4
|10-й тур
|1 : 3
|10.06.2021
|ПФЛ - Группа 4
|29-й тур
|0 : 1
|15.08.2020
|ПФЛ - Группа 4
|2-й тур
|0 : 1
|26.10.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|16-й тур
|0 : 1
|23.08.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|6-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Уфа
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Енисей
|4
|7
|6
|Велес
|3
|6
|7
|Ротор
|3
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Шинник
|3
|5
|10
|Ленинградец
|4
|4
|11
|Урал
|3
|4
|12
|Сочи
|4
|4
|13
|Челябинск
|3
|3
|14
|Волга Ул
|3
|3
|15
|Арсенал Т
|3
|3
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|4
|2
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|3
|0
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0