Нижний Новгород - Шинник 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Шинник, которое состоится 02 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Денис Константинович Бояринцев
|12.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 3
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|3 : 0
|03.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 2 0 : 3
|19.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 3
|17.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|01.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 0
|18.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 2
|25.10.2017
|Кубок России
|1/8 финала
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Уфа
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Енисей
|4
|7
|6
|Велес
|3
|6
|7
|Ротор
|3
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Шинник
|3
|5
|10
|Ленинградец
|4
|4
|11
|Урал
|3
|4
|12
|Сочи
|4
|4
|13
|Челябинск
|3
|3
|14
|Волга Ул
|3
|3
|15
|Арсенал Т
|3
|3
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|4
|2
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|3
|0
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0