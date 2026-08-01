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Нижний Новгород - Шинник 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 45319
02 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);
Нижний Новгород
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Шинник, которое состоится 02 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
12.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Шинник1 : 1Нижний Новгород
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Шинник1 : 3Нижний Новгород
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Нижний Новгород3 : 0Шинник
03.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Шинник1 : 3Нижний Новгород
30.10.2019 Кубок России 1/8 финала Нижний Новгород2 : 2 0 : 3Шинник
19.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Нижний Новгород1 : 3Шинник
17.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Нижний Новгород0 : 1Шинник
01.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Шинник1 : 0Нижний Новгород
18.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Шинник1 : 2Нижний Новгород
25.10.2017 Кубок России 1/8 финала Шинник4 : 0Нижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс48
3
Плей-офф за повышение
Уфа37
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М37
5 Енисей47
6 Велес36
7 Ротор36
8 Нефтехимик46
9 Шинник35
10 Ленинградец44
11 Урал34
12 Сочи44
13 Челябинск33
14 Волга Ул33
15 Арсенал Т33
16
Зона вылета
Текстильщик42
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск30
18
Зона вылета
КАМАЗ30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нижний Новгород
0%
Ничья
0%
Шинник
0%

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