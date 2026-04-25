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Фейеноорд - Аталанта 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Фейеноорд
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аталанта, которое состоится 02 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
26.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Фейеноорд2 : 1 ДВ
17.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 2Фейеноорд
10.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фейеноорд1 : 1
03.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 2Фейеноорд
25.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Фейеноорд3 : 1
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фейеноорд
0%
Ничья
0%
Аталанта
100%

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