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Сандерленд - Рексем 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Сандерленд
Рексем

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Рексем, которое состоится 02 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд, Англия
Рексем
Рексем, Уэльс
История личных встреч
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур Сандерленд2 : 1
17.05.2026 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 3Сандерленд
09.05.2026 Англия — Премьер-лига 36-й тур Сандерленд0 : 0
02.05.2026 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Сандерленд
24.04.2026 Англия — Премьер-лига 34-й тур Сандерленд0 : 5
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сандерленд
0%
Ничья
0%
Рексем
0%

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