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Генк - Твенте 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Генк
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Твенте, которое состоится 02 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
История личных встреч
29.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 4 : 0Генк
23.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 10-й тур 0 : 2Генк
19.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 9-й тур Генк0 : 0
16.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 8-й тур 0 : 0Генк
10.05.2026 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 7-й тур Генк3 : 0
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Генк
0%
Ничья
0%
Твенте
0%

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