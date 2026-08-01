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Ливерпуль - Лидс Юнайтед 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Ливерпуль
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лидс Юнайтед, которое состоится 02 Августа 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
История личных встреч
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль0 : 0Лидс Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед3 : 3Ливерпуль
17.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Лидс Юнайтед1 : 6Ливерпуль
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 2Лидс Юнайтед
23.02.2022 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль6 : 0Лидс Юнайтед
12.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Ливерпуль
19.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 3Лидс Юнайтед
29.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль2 : 0Лидс Юнайтед
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Ливерпуль
50%
Ничья
50%
Лидс Юнайтед
0%

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