Интер Майами - Коламбус Крю 02 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Коламбус Крю, которое состоится 02 Августа 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|24
|пз
|Матео Сильветти
|42
|пз
|Янник Брайт
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|9
|нп
|Луис Суарес
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|28
|вр
|Патрик Шульте
|4
|зщ
|Руди Камашо
|23
|зщ
|Мохамед Фарси
|25
|зщ
|Шон Завадски
|31
|зщ
|Стивен Морейра
|7
|пз
|Дилан Шамбос
|8
|пз
|Даниэль Газдаг
|16
|пз
|Таха Хабрун
|20
|пз
|Андре Гомеш
|30
|пз
|Юго Пикар
|19
|нп
|Джамал Тьяре
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|22
|пз
|Давид Айяла
|41
|пз
|Давид Руис
|10
|пз
|Лионель Месси
|70
|Daniel Sumalla
|59
|Preston Plambeck
|55
|Ian Urkidi
|52
|Diego Rey
|1
|вр
|Николас Ахен
|11
|зщ
|Брукс Леннон
|12
|зщ
|Сесар Рувалькаба
|18
|зщ
|Мальте Амундсен
|10
|пз
|Брайс Мендес
|17
|пз
|Секу Тидиани Бангура
|50
|пз
|Tarun Karumanchi
|26
|нп
|Лаутаро Хьякконе
|46
|нп
|Чейз Адамс
|Хавьер Маскерано
|Хенрик Рюдстрём
|01.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 1
|19.04.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|03.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|14.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/8 финала
|3 : 2
|20.06.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|05.07.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|30.04.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 2
|14.09.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|01.09.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|17.10.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|17
|39
|2
|Интер Майами
|17
|37
|3
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|33
|4
|Лос-Анджелес
|18
|33
|5
|Сан-Хосе Эртквейкс
|17
|33
|6
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|29
|7
|Чикаго Файр
|16
|26
|8
|Реал Солт-Лейк
|16
|26
|9
|Хьюстон Динамо
|16
|26
|10
|Даллас
|17
|26
|11
|Нью-Йорк Сити
|18
|26
|12
|Шарлотт
|17
|25
|13
|Сент-Луис Сити
|17
|25
|14
|Сиэтл Саундерс
|16
|24
|15
|Цинциннати
|17
|23
|16
|Миннесота Юнайтед
|17
|23
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|22
|18
|Ди-Си Юнайтед
|17
|22
|19
|Портленд Тимберс
|17
|21
|20
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|21
|21
|Орландо Сити
|17
|20
|22
|Сан-Диего
|17
|20
|23
|Колорадо Рэпидз
|17
|19
|24
|Коламбус Крю
|17
|19
|25
|Остин
|17
|17
|26
|Торонто
|18
|17
|27
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|15
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|14
|29
|Филадельфия Юнион
|17
|13
|30
|Атланта Юнайтед
|17
|12
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|33
|2
|Лос-Анджелес
|18
|33
|3
|Сан-Хосе Эртквейкс
|17
|33
|4
|Реал Солт-Лейк
|16
|26
|5
|Хьюстон Динамо
|16
|26
|6
|Даллас
|17
|26
|7
|Сент-Луис Сити
|17
|25
|8
|Сиэтл Саундерс
|16
|24
|9
|Миннесота Юнайтед
|17
|23
|10
|Портленд Тимберс
|17
|21
|11
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|21
|12
|Сан-Диего
|17
|20
|13
|Колорадо Рэпидз
|17
|19
|14
|Остин
|17
|17
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|14
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|17
|39
|2
|Интер Майами
|17
|37
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|29
|4
|Чикаго Файр
|16
|26
|5
|Нью-Йорк Сити
|18
|26
|6
|Шарлотт
|17
|25
|7
|Цинциннати
|17
|23
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|22
|9
|Ди-Си Юнайтед
|17
|22
|10
|Орландо Сити
|17
|20
|11
|Коламбус Крю
|17
|19
|12
|Торонто
|18
|17
|13
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|15
|14
|Филадельфия Юнион
|17
|13
|15
|Атланта Юнайтед
|17
|12