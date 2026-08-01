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Интер Майами - Коламбус Крю 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
02 Августа 2026 года в 03:10 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
1-й тайм, 5'
0 : 0
Коламбус Крю

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Коламбус Крю, которое состоится 02 Августа 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер Майами
      Майами
      Коламбус Крю
      Коламбус
      34АргентинаврРокко Риос Ново
      4АргентиназщФакундо Мура
      15ЭквадорзщFricio Caicedo
      16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
      32СШАзщНоа Аллен
      24АргентинапзМатео Сильветти
      42ИталияпзЯнник Брайт
      5Бразилияпз Каземиро
      7АргентинапзРодриго Де Пауль
      9УругвайнпЛуис Суарес
      56СШАнпДаниэль Пинтер
      28СШАврПатрик Шульте
      4ФранциязщРуди Камашо
      23КанадазщМохамед Фарси
      25СШАзщШон Завадски
      31Кабо-ВердезщСтивен Морейра
      7ФранцияпзДилан Шамбос
      8ВенгрияпзДаниэль Газдаг
      16СШАпзТаха Хабрун
      20ПортугалияпзАндре Гомеш
      30ФранцияпзЮго Пикар
      19СенегалнпДжамал Тьяре
      Запасные
      97КанадаврДейн Сент-Клэр
      76СШАзщЭсекьель Абадья-Реда
      22АргентинапзДавид Айяла
      41ГондураспзДавид Руис
      10АргентинапзЛионель Месси
      70СШАDaniel Sumalla
      59СШАPreston Plambeck
      55СШАIan Urkidi
      52СШАDiego Rey
      1ГватемалаврНиколас Ахен
      11СШАзщБрукс Леннон
      12СШАзщСесар Рувалькаба
      18ДаниязщМальте Амундсен
      10ИспанияпзБрайс Мендес
      17ГвинеяпзСеку Тидиани Бангура
      50СШАпзTarun Karumanchi
      26АргентинанпЛаутаро Хьякконе
      46СШАнпЧейз Адамс
      Главные тренеры
      АргентинаХавьер Маскерано
      ШвецияХенрик Рюдстрём
      История личных встреч
      01.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 1Коламбус Крю
      19.04.2025 США — Major League Soccer МЛС Коламбус Крю0 : 1Интер Майами
      03.10.2024 США — Major League Soccer МЛС Коламбус Крю2 : 3Интер Майами
      14.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/8 финала Коламбус Крю3 : 2Интер Майами
      20.06.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Коламбус Крю
      05.07.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 2Коламбус Крю
      30.04.2023 США — Major League Soccer США - MLS Коламбус Крю1 : 2Интер Майами
      14.09.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Коламбус Крю
      01.09.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Коламбус Крю1 : 0Интер Майами
      17.10.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Коламбус Крю4 : 0Интер Майами
      Турнирная таблица
      МЛС
      КомандаИО
      1 Нэшвилл1739
      2 Интер Майами1737
      3 Ванкувер Уайткэпс1633
      4 Лос-Анджелес1833
      5 Сан-Хосе Эртквейкс1733
      6 Нью-Инглэнд Революшн1629
      7 Чикаго Файр1626
      8 Реал Солт-Лейк1626
      9 Хьюстон Динамо1626
      10 Даллас1726
      11 Нью-Йорк Сити1826
      12 Шарлотт1725
      13 Сент-Луис Сити1725
      14 Сиэтл Саундерс1624
      15 Цинциннати1723
      16 Миннесота Юнайтед1723
      17 Нью-Йорк Ред Буллз1722
      18 Ди-Си Юнайтед1722
      19 Портленд Тимберс1721
      20 Лос-Анджелес Гэлакси1821
      21 Орландо Сити1720
      22 Сан-Диего1720
      23 Колорадо Рэпидз1719
      24 Коламбус Крю1719
      25 Остин1717
      26 Торонто1817
      27 Клёб де Фут Монреаль1715
      28 Спортинг Канзас-Сити1714
      29 Филадельфия Юнион1713
      30 Атланта Юнайтед1712
      Западная конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Уайткэпс1633
      2 Лос-Анджелес1833
      3 Сан-Хосе Эртквейкс1733
      4 Реал Солт-Лейк1626
      5 Хьюстон Динамо1626
      6 Даллас1726
      7 Сент-Луис Сити1725
      8 Сиэтл Саундерс1624
      9 Миннесота Юнайтед1723
      10 Портленд Тимберс1721
      11 Лос-Анджелес Гэлакси1821
      12 Сан-Диего1720
      13 Колорадо Рэпидз1719
      14 Остин1717
      15 Спортинг Канзас-Сити1714
      Восточная конференция
      КомандаИО
      1 Нэшвилл1739
      2 Интер Майами1737
      3 Нью-Инглэнд Революшн1629
      4 Чикаго Файр1626
      5 Нью-Йорк Сити1826
      6 Шарлотт1725
      7 Цинциннати1723
      8 Нью-Йорк Ред Буллз1722
      9 Ди-Си Юнайтед1722
      10 Орландо Сити1720
      11 Коламбус Крю1719
      12 Торонто1817
      13 Клёб де Фут Монреаль1715
      14 Филадельфия Юнион1713
      15 Атланта Юнайтед1712
      Кто победит?
      Голосование закрыто
      21 голосов болельщиков
      Интер Майами
      90%
      Ничья
      10%
      Коламбус Крю
      0%

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