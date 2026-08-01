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ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
02 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Суперкубок Нидерландов 2026, Финал
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
АЗ Алкмар
Алкмар
32 Чехия вр Матей Коварж
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
31 Бельгия зщ Ноа Фернандес
17 Бразилия пз Мауро Жуниор
23 Нидерланды пз Йоей Верман
27 Румыния пз Деннис Ман
21 Нидерланды пз Свен Мейнанс
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
20 Нидерланды нп Гус Тиль
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
22 Нидерланды зщ Элайджа Дейкстра
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
15 Мексика зщ Матео Чавес
23 Нидерланды зщ Билли ван Дёйл
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
7 Бразилия пз Уэсли Патати
26 Нидерланды пз Кес Смит
27 Нидерланды пз Ро-Зангело Дал
35 Нидерланды нп Мекс Мердинк
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1АЗ Алкмар
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур АЗ Алкмар1 : 5ПСВ Эйндховен
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2АЗ Алкмар
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар1 : 2ПСВ Эйндховен
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1АЗ Алкмар
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур АЗ Алкмар0 : 4ПСВ Эйндховен
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 2ПСВ Эйндховен
12.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПСВ Эйндховен0 : 1АЗ Алкмар
05.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2АЗ Алкмар
11.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар0 : 3ПСВ Эйндховен
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ПСВ
100%
Ничья
0%
АЗ Алкмар
0%

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