ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|вр
|Матей Коварж
|25
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|Килианн Сильдилья
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|Райан Фламинго
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|Ярек Гонсёровски
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|Ноа Фернандес
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|Мауро Жуниор
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|Йоей Верман
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|Деннис Ман
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|Свен Мейнанс
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|Рубен ван Боммел
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|Гус Тиль
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|Роум Джейден Овусу-Одуро
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|Элайджа Дейкстра
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|Ваутер Гус
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|Матео Чавес
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|Билли ван Дёйл
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|Пер Копмейнерс
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|Йорди Класи
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|Уэсли Патати
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|Кес Смит
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|Ро-Зангело Дал
|35
|нп
|Мекс Мердинк
|Петер Бош
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
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|19.10.2024
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|Эредивизия. 9-й тур
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|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
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|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 4
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
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|0 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3