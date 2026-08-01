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Динамо-Брест - Белшина 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Динамо-Брест
Белшина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Белшина, которое состоится 02 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
22.03.2026 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Белшина1 : 0Динамо-Брест
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 2Белшина
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 0Динамо-Брест
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина2 : 2Динамо-Брест
14.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1Белшина
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест1 : 2Белшина
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Белшина0 : 3Динамо-Брест
13.08.2016 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест2 : 1Белшина
16.04.2016 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина4 : 2Динамо-Брест
14.09.2015 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1Белшина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Гомель1626
5 Минск1625
6 Динамо-Брест1524
7 Торпедо-БелАЗ1523
8 Витебск1623
9 Арсенал Дз1621
10 Неман1521
11 Барановичи1616
12 Славия-Мозырь1515
13 Днепр М1612
14
Стыковая зона
Белшина1411
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан157
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо-Брест
0%
Ничья
0%
Белшина
0%

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