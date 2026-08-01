Динамо-Брест - Белшина 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Белшина, которое состоится 02 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22.03.2026
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 2
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|14.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|13.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|16.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|4 : 2
|14.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|15
|31
|4
|Гомель
|16
|26
|5
|Минск
|16
|25
|6
|Динамо-Брест
|15
|24
|7
|Торпедо-БелАЗ
|15
|23
|8
|Витебск
|16
|23
|9
|Арсенал Дз
|16
|21
|10
|Неман
|15
|21
|11
|Барановичи
|16
|16
|12
|Славия-Мозырь
|15
|15
|13
|Днепр М
|16
|12
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|14
|11
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|15
|7