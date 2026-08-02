03:16 ()
Свернуть список

Женис - Елимай 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Женис
Елимай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женис - Елимай, которое состоится 02 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Женис
Астана
Елимай
Семей
История личных встреч
23.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Елимай2 : 1Женис
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Елимай1 : 2Женис
20.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Женис0 : 1Елимай
27.07.2024 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Елимай1 : 0Женис
04.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Женис1 : 2Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кайрат2045
2
Лига конференций
Ордабасы1943
3
Лига конференций
Астана1832
4 Актобе2031
5 Окжетпес1930
6 Елимай1827
7 Улытау1927
8 Кызыл-Жар2022
9 Тобол1922
10 Женис1922
11 Каспий2021
12 Кайсар2020
13 Атырау1919
14 Жетысу2019
15
Зона вылета
Иртыш П1917
16
Зона вылета
Алтай1916
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Женис
0%
Ничья
0%
Елимай
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close