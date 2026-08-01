Улытау - Астана 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Астана, которое состоится 02 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|18.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|20
|45
| 2
Лига конференций
|Ордабасы
|19
|43
| 3
Лига конференций
|Астана
|18
|32
|4
|Актобе
|20
|31
|5
|Окжетпес
|19
|30
|6
|Елимай
|18
|27
|7
|Улытау
|19
|27
|8
|Кызыл-Жар
|20
|22
|9
|Тобол
|19
|22
|10
|Женис
|19
|22
|11
|Каспий
|20
|21
|12
|Кайсар
|20
|20
|13
|Атырау
|19
|19
|14
|Жетысу
|20
|19
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|19
|17
| 16
Зона вылета
|Алтай
|19
|16