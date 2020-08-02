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Ордабасы - Тобол 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Ордабасы
Тобол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Тобол, которое состоится 02 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Тобол
Костанай
История личных встреч
23.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Тобол0 : 3Ордабасы
24.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Тобол1 : 0Ордабасы
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 3Тобол
19.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Тобол1 : 0Ордабасы
12.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Ордабасы1 : 0Тобол
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Тобол0 : 0Ордабасы
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Ордабасы4 : 1Тобол
27.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол4 : 0Ордабасы
09.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы3 : 1Тобол
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Тобол3 : 1Ордабасы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кайрат2045
2
Лига конференций
Ордабасы1943
3
Лига конференций
Астана1832
4 Актобе2031
5 Окжетпес1930
6 Елимай1827
7 Улытау1927
8 Кызыл-Жар2022
9 Тобол1922
10 Женис1922
11 Каспий2021
12 Кайсар2020
13 Атырау1919
14 Жетысу2019
15
Зона вылета
Иртыш П1917
16
Зона вылета
Алтай1916
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ордабасы
100%
Ничья
0%
Тобол
0%

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