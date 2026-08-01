Уфа - КАМАЗ 03 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - КАМАЗ, которое состоится 03 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Антон Геннадьевич Хазов
|22.04.2026
|Россия — Лига Pari
|30-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Россия — Лига Pari
|6-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|4
|12
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|4
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|4
|7
|5
|Уфа
|3
|7
|6
|Енисей
|4
|7
|7
|Велес
|3
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Ротор
|3
|6
|10
|Челябинск
|4
|6
|11
|Арсенал Т
|4
|6
|12
|Шинник
|4
|5
|13
|Ленинградец
|4
|4
|14
|Сочи
|4
|4
|15
|Волга Ул
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|4
|2
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|4
|0