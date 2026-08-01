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Уфа - КАМАЗ 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Уфа
КАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - КАМАЗ, которое состоится 03 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
22.04.2026 Россия — Лига Pari 30-й тур Уфа0 : 1КАМАЗ
23.08.2025 Россия — Лига Pari 6-й тур КАМАЗ3 : 1Уфа
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур КАМАЗ1 : 0Уфа
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Уфа2 : 1КАМАЗ
20.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Уфа1 : 0КАМАЗ
29.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур КАМАЗ2 : 2Уфа
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Первой лиги: «Уфа» — «КАМАЗ». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород412
2
Повышение
Спартак Кс48
3
Плей-офф за повышение
Урал47
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М47
5 Уфа37
6 Енисей47
7 Велес36
8 Нефтехимик46
9 Ротор36
10 Челябинск46
11 Арсенал Т46
12 Шинник45
13 Ленинградец44
14 Сочи44
15 Волга Ул43
16
Зона вылета
Текстильщик42
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
КАМАЗ
0%

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