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Велес - Ротор 03 Августа прямая трансляция

03 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Велес
Ротор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Ротор, которое состоится 03 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Велес
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала Велес2 : 1Ротор
24.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур Ротор2 : 3Велес
10.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур Велес1 : 2Ротор
17.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 10-й тур Ротор4 : 2Велес
23.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 2-й тур Велес0 : 0Ротор
02.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Ротор0 : 3Велес
20.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Велес3 : 1Ротор
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Первой лиги: «Велес» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород412
2
Повышение
Спартак Кс48
3
Плей-офф за повышение
Урал47
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М47
5 Уфа37
6 Енисей47
7 Велес36
8 Нефтехимик46
9 Ротор36
10 Челябинск46
11 Арсенал Т46
12 Шинник45
13 Ленинградец44
14 Сочи44
15 Волга Ул43
16
Зона вылета
Текстильщик42
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Велес
100%
Ничья
0%
Ротор
0%

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