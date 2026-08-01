Велес - Ротор 03 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Ротор, которое состоится 03 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Алексей Борисович Стукалов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|24.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 10-й тур
|4 : 2
|23.07.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 2-й тур
|0 : 0
|02.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 3
|20.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|4
|12
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|4
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|4
|7
|5
|Уфа
|3
|7
|6
|Енисей
|4
|7
|7
|Велес
|3
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Ротор
|3
|6
|10
|Челябинск
|4
|6
|11
|Арсенал Т
|4
|6
|12
|Шинник
|4
|5
|13
|Ленинградец
|4
|4
|14
|Сочи
|4
|4
|15
|Волга Ул
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|4
|2
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|4
|0