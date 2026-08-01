Селтик - Данди 03 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Данди, которое состоится 03 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|05.04.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|03.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 24-й тур
|6 : 0
|14.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 17-й тур
|3 : 3
|30.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|28.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 28-й тур
|7 : 1
|26.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|1
|3
| 2
Плей-офф чемпионов
|Сент-Джонстон
|1
|3
| 3
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|1
|3
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|1
|3
| 5
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|1
|1
| 6
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|1
|1
| 7
Переходной турнир
|Данди
|0
|0
| 8
Переходной турнир
|Селтик
|0
|0
| 9
Переходной турнир
|Килмарнок
|1
|0
| 10
Переходной турнир
|Хартс
|1
|0
| 11
Переходной турнир
|Хайберниан
|1
|0
| 12
Переходной турнир
|Фалкирк
|1
|0