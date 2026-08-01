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Селтик - Данди 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
03 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 1-й тур
Селтик
Данди

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Данди, которое состоится 03 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Данди
Данди
История личных встреч
05.04.2026 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Данди1 : 2Селтик
07.02.2026 Кубок Шотландии 1/8 финала Селтик2 : 1 ДВДанди
03.12.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур Селтик1 : 0Данди
19.10.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур Данди2 : 0Селтик
05.02.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 24-й тур Селтик6 : 0Данди
14.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 17-й тур Данди3 : 3Селтик
30.10.2024 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Селтик2 : 0Данди
28.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Данди1 : 2Селтик
28.02.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 28-й тур Селтик7 : 1Данди
26.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Данди0 : 3Селтик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Сент-Миррен13
2
Плей-офф чемпионов
Сент-Джонстон13
3
Плей-офф чемпионов
Абердин13
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл13
5
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс11
6
Плей-офф чемпионов
Данди Юнайтед11
7
Переходной турнир
Данди00
8
Переходной турнир
Селтик00
9
Переходной турнир
Килмарнок10
10
Переходной турнир
Хартс10
11
Переходной турнир
Хайберниан10
12
Переходной турнир
Фалкирк10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Селтик
0%
Ничья
0%
Данди
0%

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