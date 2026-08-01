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Акрон - Ростов 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2026 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур
Акрон
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Ростов, которое состоится 04 Августа 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
11.05.2026Мир Российская Премьер-лига29-й турАкрон1 : 3Ростов
01.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турРостов0 : 1Акрон
31.03.2025Мир Российская Премьер-лига22-й турАкрон2 : 3Ростов
18.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ростов0 : 1Акрон
28.09.2024Мир Российская Премьер-лига10-й турРостов0 : 2Акрон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Акрон» — «Ростов». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Акрон
0%
Ничья
0%
Ростов
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