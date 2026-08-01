Родина - Рубин 04 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Рубин, которое состоится 04 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Диас
|Франк Артига
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 4
|03.06.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|17.07.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0