22:32 ()
Свернуть список

Родина - Рубин 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Родина
Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Рубин, которое состоится 04 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
ИспанияФранк Артига
История личных встреч
22.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Рубин1 : 4Родина
03.06.2023Россия — Мелбет Первая лига34-й турРодина0 : 0Рубин
17.07.2022Россия — Мелбет Первая лига1-й турРубин2 : 0Родина
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Родина» — «Рубин». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Родина
0%
Ничья
0%
Рубин
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close