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Динамо Мх - Крылья Советов 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур
Динамо Мх
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Крылья Советов, которое состоится 04 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияСергей Александрович Булатов
История личных встреч
08.03.2026Мир Российская Премьер-лига20-й турКрылья Советов2 : 0Динамо Мх
01.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турДинамо Мх2 : 0Крылья Советов
15.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й турДинамо Мх4 : 0Крылья Советов
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турКрылья Советов3 : 3 5 : 3Динамо Мх
01.09.2024Мир Российская Премьер-лига7-й турКрылья Советов0 : 1Динамо Мх
01.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турДинамо Мх1 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Кто победит?
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Динамо Мх
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Ничья
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Крылья Советов
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