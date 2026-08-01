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Локомотив М - ЦСКА 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур
Локомотив М
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 04 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
14.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Локомотив М1 : 0ЦСКА
17.05.2026Мир Российская Премьер-лига30-й турЦСКА3 : 1Локомотив М
21.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026ЦСКА3 : 2Локомотив М
18.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й турЛокомотив М3 : 0ЦСКА
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й турЛокомотив М0 : 0 2 : 4ЦСКА
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 1-й турЦСКА2 : 1Локомотив М
19.05.2025Мир Российская Премьер-лига29-й турЛокомотив М2 : 2ЦСКА
18.08.2024Мир Российская Премьер-лига5-й турЦСКА0 : 1Локомотив М
13.04.2024Мир Российская Премьер-лига24-й турЛокомотив М3 : 3ЦСКА
05.08.2023Мир Российская Премьер-лига3-й турЦСКА4 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Локомотив» — ЦСКА. Это соперники по группе D. Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.
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Локомотив М
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Ничья
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ЦСКА
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