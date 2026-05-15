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Хапоэль Б-Ш - Црвена Звезда 04 Августа прямая трансляция

04 Августа 2026 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хапоэль Б-Ш
Црвена Звезда

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Б-Ш - Црвена Звезда, которое состоится 04 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
ИзраильРан Козух
СербияДеян Станкович
История личных встреч
29.07.2026Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчХапоэль Б-Ш2 : 0
21.07.2026Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Хапоэль Б-Ш
23.05.2026Израиль — Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 36-й турХапоэль Б-Ш2 : 5
19.05.2026Израиль — Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 35-й турХапоэль Б-Ш4 : 2
15.05.2026Израиль — Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 34-й тур0 : 2Хапоэль Б-Ш
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 1 : 2
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 3 : 2
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 1 : 1
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 2 : 3
Вардар
КуПС
0 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 5 : 1
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 2 : 1
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 4 : 0
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 1 : 2
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 2 : 2
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 0 : 2
Флора
Иберия 1999
2 : 3 2 : 2
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 6 : 1
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 1 : 0
2-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
КуПС
1 : 0 0 : 2
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
2 : 0 2 : 1
Мьельбю
Линкольн
3 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Слован Бр
0 : 2 1 : 1
Орхус
Лех П
1 : 4 1 : 4 3 : 4
Тун
Динамо З
1 : 1 3 : 2 ДВ
Фенербахче
Гурник З
1 : 0 1 : 1
Команда12
Штурм
Хартс
4 : 0 0 : 2
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
0 : 0 1 : 0
Ларн
Црвена Звезда
0 : 4 5 : 0
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
2 : 1 2 : 0
Омония
Кайрат
1 : 0 1 : 0 6 : 5
Левски
Университатя Кр
1 : 0 2 : 2
Эгнатия
Целе
3 : 3 2 : 2 4 : 1
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мьельбю
Слован Бр
04.0811.08
Арарат-Армения
Целе
04.0811.08
Левски
Кайрат
04.0811.08
Хапоэль Б-Ш
Црвена Звезда
04.0811.08
Динамо З
Кауно Жальгирис
04.0811.08
Команда12
Юнион
Будё-Глимт
04.0811.08
Олимпиакос
НЕК Неймеген
04.0811.08
Спарта П
Лион
04.0811.08
Орхус
Сабах
05.0811.08
Фенербахче
Штурм
05.0811.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хапоэль Б-Ш
0%
Ничья
0%
Црвена Звезда
0%

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