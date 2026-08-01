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Спартак М - Оренбург 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
05 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Матвей Заика (Ростов-на-Дону, Россия);
Спартак М
Оренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 05 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
22.03.2026Мир Российская Премьер-лига22-й турОренбург0 : 2Спартак М
25.10.2025Мир Российская Премьер-лига13-й турСпартак М1 : 0Оренбург
02.03.2025Мир Российская Премьер-лига19-й турСпартак М2 : 0Оренбург
21.07.2024Мир Российская Премьер-лига1-й турОренбург2 : 0Спартак М
25.05.2024Мир Российская Премьер-лига30-й турОренбург0 : 0Спартак М
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Спартак М3 : 1Оренбург
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Оренбург1 : 0Спартак М
23.07.2023Мир Российская Премьер-лига1-й турСпартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023Мир Российская Премьер-лига20-й турОренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022Мир Российская Премьер-лига3-й турСпартак М4 : 1Оренбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Спартак» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
БоМиК
Фанком Броук Бойз
1 : 2
Анжи
Нефтяник И
1 : 5
Кристалл-МЭЗТ
Салют Белгород
3 : 0
2DROTS
Орёл
2 : 0
Ильпар
Металлург А
1 : 0
Московская застава-Кристалл
Красное Знамя
2 : 3
Кировец-Восхождение
Тосно
0 : 3
СКА-Ростов
Зенит Пз
2 : 2 6 : 5
СШ по футболу
Иркутск
3 : 0 Т
Анри
Динамо-Барнаул
1 : 2
Темп
КДВ
3 : 4
ФК 10
Космос
3 : 2
2-й раунд
Волна
Тюмень
11.08
Шумбрат
2DROTS
11.08
Муром
Металлург Лп
11.08
Квант
Рязань
11.08
Спартак Тм
СКА-Ростов
11.08
Авангард К
Кристалл-МЭЗТ
11.08
Калуга
Искра
11.08
Сокол
Ильпар
11.08
Строгино
Торпедо-Владимир
11.08
Красное Знамя
Динамо-Брянск
11.08
Звезда СПб
Луки-Энергия
11.08
Тосно
Череповец
11.08
Динамо Вг
Тверь
11.08
Динамо-СПб
ФК 10
11.08
Ангушт
Дружба
11.08
Ижевск
Торпедо Миасс
11.08
Амкар-Пермь
Победа НН
11.08
Фанком Броук Бойз
Динамо Кр
11.08
Химик Дз
Носта
11.08
Иртыш
Сатурн
11.08
Динамо-Барнаул
Динамо-Владивосток
11.08
Чертаново
СШ по футболу
11.08
КДВ
Сибирь
11.08
Спартак-Нальчик
Алания
11.08
Волгарь
Победа
11.08
Нарт
Динамо Ставрополь
11.08
Астрахань
Машук-КМВ
11.08
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Спартак М
100%
Ничья
0%
Оренбург
0%

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