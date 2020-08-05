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Факел - Динамо М 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
05 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Михаил Плиско (Ленинградская область, Россия);
Факел
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо М, которое состоится 05 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
24.11.2024Мир Российская Премьер-лига16-й турФакел1 : 1Динамо М
20.07.2024Мир Российская Премьер-лига1-й турДинамо М3 : 1Факел
10.12.2023Мир Российская Премьер-лига18-й турФакел1 : 1Динамо М
08.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турДинамо М0 : 0Факел
28.04.2023Мир Российская Премьер-лига25-й турДинамо М0 : 2Факел
30.07.2022Мир Российская Премьер-лига3-й турФакел3 : 3Динамо М
06.05.2017ФНЛ - Первый дивизион35-й турДинамо М0 : 1Факел
15.10.2016ФНЛ - Первый дивизион17-й турФакел2 : 1Динамо М
08.11.2001Чемпионат России Высший дивизион — 200128-й турДинамо М6 : 2Факел
24.06.2001Чемпионат России Высший дивизион — 200114-й турФакел1 : 2Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Факел» — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
БоМиК
Фанком Броук Бойз
1 : 2
Анжи
Нефтяник И
1 : 5
Кристалл-МЭЗТ
Салют Белгород
3 : 0
2DROTS
Орёл
2 : 0
Ильпар
Металлург А
1 : 0
Московская застава-Кристалл
Красное Знамя
2 : 3
Кировец-Восхождение
Тосно
0 : 3
СКА-Ростов
Зенит Пз
2 : 2 6 : 5
СШ по футболу
Иркутск
3 : 0 Т
Анри
Динамо-Барнаул
1 : 2
Темп
КДВ
3 : 4
ФК 10
Космос
3 : 2
2-й раунд
Волна
Тюмень
11.08
Шумбрат
2DROTS
11.08
Муром
Металлург Лп
11.08
Квант
Рязань
11.08
Спартак Тм
СКА-Ростов
11.08
Авангард К
Кристалл-МЭЗТ
11.08
Калуга
Искра
11.08
Сокол
Ильпар
11.08
Строгино
Торпедо-Владимир
11.08
Красное Знамя
Динамо-Брянск
11.08
Звезда СПб
Луки-Энергия
11.08
Тосно
Череповец
11.08
Динамо Вг
Тверь
11.08
Динамо-СПб
ФК 10
11.08
Ангушт
Дружба
11.08
Ижевск
Торпедо Миасс
11.08
Амкар-Пермь
Победа НН
11.08
Фанком Броук Бойз
Динамо Кр
11.08
Химик Дз
Носта
11.08
Иртыш
Сатурн
11.08
Динамо-Барнаул
Динамо-Владивосток
11.08
Чертаново
СШ по футболу
11.08
КДВ
Сибирь
11.08
Спартак-Нальчик
Алания
11.08
Волгарь
Победа
11.08
Нарт
Динамо Ставрополь
11.08
Астрахань
Машук-КМВ
11.08
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Факел
0%
Ничья
50%
Динамо М
50%

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