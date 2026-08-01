Краснодар - Ахмат 05 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 05 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|Станислав Саламович Черчесов
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
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|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
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|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
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|30-й тур
|2 : 2
| БоМиК
Фанком Броук Бойз
|1 : 2
| Анжи
Нефтяник И
|1 : 5
| Кристалл-МЭЗТ
Салют Белгород
|3 : 0
| 2DROTS
Орёл
|2 : 0
| Ильпар
Металлург А
|1 : 0
| Московская застава-Кристалл
Красное Знамя
|2 : 3
| Кировец-Восхождение
Тосно
|0 : 3
| СКА-Ростов
Зенит Пз
|2 : 2 6 : 5
| СШ по футболу
Иркутск
|3 : 0 Т
| Анри
Динамо-Барнаул
|1 : 2
| Темп
КДВ
|3 : 4
| ФК 10
Космос
|3 : 2
| Волна
Тюмень
|11.08
| Шумбрат
2DROTS
|11.08
| Муром
Металлург Лп
|11.08
| Квант
Рязань
|11.08
| Спартак Тм
СКА-Ростов
|11.08
| Авангард К
Кристалл-МЭЗТ
|11.08
| Калуга
Искра
|11.08
| Сокол
Ильпар
|11.08
| Строгино
Торпедо-Владимир
|11.08
| Красное Знамя
Динамо-Брянск
|11.08
| Звезда СПб
Луки-Энергия
|11.08
| Тосно
Череповец
|11.08
| Динамо Вг
Тверь
|11.08
| Динамо-СПб
ФК 10
|11.08
| Ангушт
Дружба
|11.08
| Ижевск
Торпедо Миасс
|11.08
| Амкар-Пермь
Победа НН
|11.08
| Фанком Броук Бойз
Динамо Кр
|11.08
| Химик Дз
Носта
|11.08
| Иртыш
Сатурн
|11.08
| Динамо-Барнаул
Динамо-Владивосток
|11.08
| Чертаново
СШ по футболу
|11.08
| КДВ
Сибирь
|11.08
| Спартак-Нальчик
Алания
|11.08
| Волгарь
Победа
|11.08
| Нарт
Динамо Ставрополь
|11.08
| Астрахань
Машук-КМВ
|11.08