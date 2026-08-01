Зенит - Балтика 05 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 05 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Богданович Семак
|Андрей Викторович Талалаев
|03.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|27.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.06.2024
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 2
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
| БоМиК
Фанком Броук Бойз
|1 : 2
| Анжи
Нефтяник И
|1 : 5
| Кристалл-МЭЗТ
Салют Белгород
|3 : 0
| 2DROTS
Орёл
|2 : 0
| Ильпар
Металлург А
|1 : 0
| Московская застава-Кристалл
Красное Знамя
|2 : 3
| Кировец-Восхождение
Тосно
|0 : 3
| СКА-Ростов
Зенит Пз
|2 : 2 6 : 5
| СШ по футболу
Иркутск
|3 : 0 Т
| Анри
Динамо-Барнаул
|1 : 2
| Темп
КДВ
|3 : 4
| ФК 10
Космос
|3 : 2
| Волна
Тюмень
|11.08
| Шумбрат
2DROTS
|11.08
| Муром
Металлург Лп
|11.08
| Квант
Рязань
|11.08
| Спартак Тм
СКА-Ростов
|11.08
| Авангард К
Кристалл-МЭЗТ
|11.08
| Калуга
Искра
|11.08
| Сокол
Ильпар
|11.08
| Строгино
Торпедо-Владимир
|11.08
| Красное Знамя
Динамо-Брянск
|11.08
| Звезда СПб
Луки-Энергия
|11.08
| Тосно
Череповец
|11.08
| Динамо Вг
Тверь
|11.08
| Динамо-СПб
ФК 10
|11.08
| Ангушт
Дружба
|11.08
| Ижевск
Торпедо Миасс
|11.08
| Амкар-Пермь
Победа НН
|11.08
| Фанком Броук Бойз
Динамо Кр
|11.08
| Химик Дз
Носта
|11.08
| Иртыш
Сатурн
|11.08
| Динамо-Барнаул
Динамо-Владивосток
|11.08
| Чертаново
СШ по футболу
|11.08
| КДВ
Сибирь
|11.08
| Спартак-Нальчик
Алания
|11.08
| Волгарь
Победа
|11.08
| Нарт
Динамо Ставрополь
|11.08
| Астрахань
Машук-КМВ
|11.08