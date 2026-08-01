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Зенит - Балтика 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
05 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Зенит
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 05 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
03.03.2026Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Балтика0 : 1Зенит
27.02.2026Мир Российская Премьер-лига19-й турЗенит1 : 0Балтика
14.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турБалтика0 : 0Зенит
06.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит1 : 2Балтика
02.06.2024Fonbet Кубок РоссииСуперфиналБалтика1 : 2Зенит
07.04.2024Мир Российская Премьер-лига23-й турЗенит1 : 0Балтика
04.11.2023Мир Российская Премьер-лига14-й турБалтика0 : 2Зенит
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 1Балтика
30.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 0Зенит
25.09.2012Кубок России1/16 финалаБалтика1 : 2Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2026/2027: «Зенит» — «Балтика». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
БоМиК
Фанком Броук Бойз
1 : 2
Анжи
Нефтяник И
1 : 5
Кристалл-МЭЗТ
Салют Белгород
3 : 0
2DROTS
Орёл
2 : 0
Ильпар
Металлург А
1 : 0
Московская застава-Кристалл
Красное Знамя
2 : 3
Кировец-Восхождение
Тосно
0 : 3
СКА-Ростов
Зенит Пз
2 : 2 6 : 5
СШ по футболу
Иркутск
3 : 0 Т
Анри
Динамо-Барнаул
1 : 2
Темп
КДВ
3 : 4
ФК 10
Космос
3 : 2
2-й раунд
Волна
Тюмень
11.08
Шумбрат
2DROTS
11.08
Муром
Металлург Лп
11.08
Квант
Рязань
11.08
Спартак Тм
СКА-Ростов
11.08
Авангард К
Кристалл-МЭЗТ
11.08
Калуга
Искра
11.08
Сокол
Ильпар
11.08
Строгино
Торпедо-Владимир
11.08
Красное Знамя
Динамо-Брянск
11.08
Звезда СПб
Луки-Энергия
11.08
Тосно
Череповец
11.08
Динамо Вг
Тверь
11.08
Динамо-СПб
ФК 10
11.08
Ангушт
Дружба
11.08
Ижевск
Торпедо Миасс
11.08
Амкар-Пермь
Победа НН
11.08
Фанком Броук Бойз
Динамо Кр
11.08
Химик Дз
Носта
11.08
Иртыш
Сатурн
11.08
Динамо-Барнаул
Динамо-Владивосток
11.08
Чертаново
СШ по футболу
11.08
КДВ
Сибирь
11.08
Спартак-Нальчик
Алания
11.08
Волгарь
Победа
11.08
Нарт
Динамо Ставрополь
11.08
Астрахань
Машук-КМВ
11.08
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Зенит
100%
Ничья
0%
Балтика
0%

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