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Орхус - Сабах 05 Августа прямая трансляция

Стадион: Сефеус Парк (Раннерс, Дания), вместимость: 12000
05 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Орхус
Сабах

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орхус - Сабах, которое состоится 05 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сефеус Парк (Раннерс, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орхус
Орхус, Дания
Сабах
Баку, Азербайджан
21 Норвегия вр Мадс Хеденстад Кристиансен
40 Гана зщ Йонас Йенсен-Эббью
19 Швеция зщ Эрик Каль
33 Дания зщ Лука Калло
4 Норвегия пз Магнус Кнудсен
10 Норвегия пз Кристиан Арнстад
39 Дания пз Фредерик Эммери
31 Дания пз Тобиас Бек
26 Дания пз Якоб Андерсен
16 Дания пз Йенс Йонссон
28 Уганда нп Джеймс Богере
92 Казахстан вр Стас Покатилов
80 Алжир зщ Аким Зедадка
3 Гваделупа зщ Стив Сольве
5 Азербайджан зщ Рахман Дашдамиров
27 Польша зщ Тимотеуш Пухач
7 Узбекистан пз Умарали Рахмоналиев
13 Хорватия пз Иван Лепиница
10 Азербайджан пз Алексей Исаев
11 Ямайка нп Кахим Пэррис
21 Сербия нп Велько Шимич
20 Руанда нп Джой-Лэнс Миккельс
Главные тренеры
Литва Валдас Дамбраускас
История личных встреч
01.08.2026 Дания — Суперлига 2-й тур 2 : 2Орхус
29.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4 3 : 4Орхус
25.07.2026 Дания — Суперлига 1-й тур Орхус1 : 1
21.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Орхус1 : 4
17.05.2026 Дания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Орхус6 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 1 : 2
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 3 : 2
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 1 : 1
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 2 : 3
Вардар
КуПС
0 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 5 : 1
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 2 : 1
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 4 : 0
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 1 : 2
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 2 : 2
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 0 : 2
Флора
Иберия 1999
2 : 3 2 : 2
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 6 : 1
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 1 : 0
2-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
КуПС
1 : 0 0 : 2
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
2 : 0 2 : 1
Мьельбю
Линкольн
3 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Слован Бр
0 : 2 1 : 1
Орхус
Лех П
1 : 4 1 : 4 3 : 4
Тун
Динамо З
1 : 1 3 : 2 ДВ
Фенербахче
Гурник З
1 : 0 1 : 1
Команда12
Штурм
Хартс
4 : 0 0 : 2
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
0 : 0 1 : 0
Ларн
Црвена Звезда
0 : 4 5 : 0
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
2 : 1 2 : 0
Омония
Кайрат
1 : 0 1 : 0 6 : 5
Левски
Университатя Кр
1 : 0 2 : 2
Эгнатия
Целе
3 : 3 2 : 2 4 : 1
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мьельбю
Слован Бр
1 : 2 11.08
Арарат-Армения
Целе
2 : 1 11.08
Левски
Кайрат
1 : 0 11.08
Хапоэль Б-Ш
Црвена Звезда
1 : 0 11.08
Динамо З
Кауно Жальгирис
5 : 0 11.08
Команда12
Юнион
Будё-Глимт
3 : 3 11.08
Олимпиакос
НЕК Неймеген
0 : 0 11.08
Спарта П
Лион
2 : 1 11.08
Орхус
Сабах
05.0811.08
Фенербахче
Штурм
05.0811.08
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Орхус
0%
Ничья
50%
Сабах
50%

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