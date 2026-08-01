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Вильярреал - Леванте 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2026 года в 11:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Вильярреал
Леванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Леванте, которое состоится 05 Августа 2026 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Леванте
Валенсия, Испания
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
02.05.2026 Испания — Примера 34-й тур Вильярреал5 : 1Леванте
18.02.2026 Испания — Примера 16-й тур Леванте0 : 1Вильярреал
02.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Леванте2 : 0Вильярреал
03.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Вильярреал5 : 0Леванте
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Леванте1 : 5Вильярреал
03.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Леванте1 : 0 ДВВильярреал
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Вильярреал2 : 1Леванте
15.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Вильярреал2 : 1Леванте
23.08.2019 Испания - Примера 2-й тур Леванте2 : 1Вильярреал
10.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Леванте0 : 2Вильярреал
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Вильярреал
100%
Ничья
0%
Леванте
0%

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