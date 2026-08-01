02:24 ()
Свернуть список

Милан - Интер М 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2026 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Милан
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 05 Августа 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Милан1 : 0Интер М
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Интер М0 : 1Милан
23.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Интер М0 : 3Милан
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Милан1 : 1Интер М
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1Интер М
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 3Милан
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Интер М1 : 2Милан
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2Интер М
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1Милан
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Милан
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Милан
25%
Ничья
25%
Интер М
50%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close