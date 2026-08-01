Челси - Ювентус 05 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ювентус, которое состоится 05 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Лучано Спаллетти
|23.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|1 : 0
|20.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|3 : 0
|19.09.2012
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|2 : 2
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0