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Челси - Ювентус 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2026 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Челси
Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ювентус, которое состоится 05 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
23.11.2021 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Челси4 : 0Ювентус
29.09.2021 Лига чемпионов Группа H. 2-й тур Ювентус1 : 0Челси
20.11.2012 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Ювентус3 : 0Челси
19.09.2012 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Челси2 : 2Ювентус
10.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ювентус2 : 2Челси
25.02.2009 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Челси1 : 0Ювентус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Челси» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Челси
50%
Ничья
17%
Ювентус
33%

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