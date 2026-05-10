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Арсенал - Бетис 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Арсенал
Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бетис, которое состоится 05 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
01.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 4Арсенал
30.05.2026 Лига чемпионов Финал 1 : 1 4 : 3Арсенал
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Арсенал
18.05.2026 Англия — Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 0
10.05.2026 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Арсенал
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Арсенал
100%
Ничья
0%
Бетис
0%

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