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Мальорка - ПСЖ 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Мальорка
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - ПСЖ, которое состоится 05 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
История личных встреч
23.05.2026 Испания — Примера 38-й тур Мальорка3 : 0
17.05.2026 Испания — Примера 37-й тур 2 : 0Мальорка
13.05.2026 Испания — Примера 36-й тур 3 : 1Мальорка
10.05.2026 Испания — Примера 35-й тур Мальорка1 : 1
01.05.2026 Испания — Примера 34-й тур 0 : 1Мальорка
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Мальорка
0%
Ничья
33%
ПСЖ
67%

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