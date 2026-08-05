Мальорка - ПСЖ 05 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - ПСЖ, которое состоится 05 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23.05.2026
|Испания — Примера
|38-й тур
|3 : 0
|17.05.2026
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|13.05.2026
|Испания — Примера
|36-й тур
|3 : 1
|10.05.2026
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 1
|01.05.2026
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 1