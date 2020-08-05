Наполи - Осасуна 05 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Осасуна, которое состоится 05 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|37-й тур
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|Италия — Серия А
|36-й тур
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|02.05.2026
|Италия — Серия А
|35-й тур
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