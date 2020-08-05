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Наполи - Осасуна 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Наполи
Осасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Осасуна, которое состоится 05 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Осасуна
Памплона, Испания
История личных встреч
26.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Наполи2 : 0
24.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур Наполи1 : 0
17.05.2026 Италия — Серия А 37-й тур 0 : 3Наполи
11.05.2026 Италия — Серия А 36-й тур Наполи2 : 3
02.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур 0 : 0Наполи
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Наполи
100%
Ничья
0%
Осасуна
0%

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