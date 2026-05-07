Брага - Динамо Мн 06 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Динамо Мн, которое состоится 06 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Карлос Висенс
|Вадим Викторович Скрипченко
|30.07.2026
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|22.07.2026
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|16.05.2026
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2026
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|07.05.2026
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
Ла Фиорита
|1 : 0
|0 : 2
| Эльбасани
БАТЭ
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
| Зиря
Торпедо Кт
|3 : 0
|0 : 3
| Коннас Куэй
Балкани
|0 : 0
|3 : 2
| Дифферданж
Ильвес
|0 : 0
|3 : 1
| Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
|2 : 1
|1 : 2
| Нымме Калью
Линфилд
|1 : 0
|2 : 2
| Лиепая
Дечич
|1 : 0
|1 : 2
| Дила
Виртус
|3 : 1
|1 : 0
| Алашкерт
Елимай
|1 : 1
|2 : 2 5 : 6
| Хегельманн
Пайде
|1 : 1
|3 : 0
| Марсашлокк
Пюник
|0 : 3
|1 : 0
| Богемианс
Сент-Джозефс
|2 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо Мн
Силекс
|0 : 1
|0 : 1 5 : 6
| Вележ
Милсами
|1 : 1
|0 : 1
| Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Европа
Шкендия
|0 : 5
|1 : 0
| Карнарвон Таун
Левадия
|0 : 5
|5 : 0
| Влажния
Малишева
|2 : 1
|5 : 0
| Гленторан
РФШ
|1 : 2
|2 : 0
| Петровац
Жальгирис
|1 : 3
|2 : 1
| Рунавик
Хамрун Спартанс
|1 : 1
|1 : 2
| Пенибонт
Санта-Колома
|0 : 1
|3 : 0
| Стьярнан
Викингур Г
|3 : 1
|2 : 2
| Динамо Т
Астана
|0 : 1
|1 : 4 ДВ
| Сараево
Интер Т
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Гётеборг
Левадия
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
| Флориана
Дрита
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
| Атерт Биссен
Дьёр
|2 : 6
|1 : 1
| Нефтчи Б
Динамо Мн
|2 : 4
|0 : 1
| Богемианс
Балкани
|2 : 1
|3 : 2 4 : 5
| Истанбул Башакшехир
Интер Т
|1 : 1
|2 : 0
| Вардар
Рига
|2 : 3
|5 : 2 ДВ
| Спартак Тр
ЦСКА 1948
|0 : 0
|0 : 0 5 : 3
| Железничар П
Брага
|0 : 1
|4 : 0
| Малишева
Хайберниан
|2 : 0
|4 : 1
| Лиепая
Аустрия В
|0 : 2
|3 : 1
| Алашкерт
ЧФР Клуж
|1 : 1
|3 : 0
| Паневежис
Тобол
|1 : 1
|1 : 1 3 : 2
| Пайде
Зиря
|1 : 0
|1 : 1
| ХИК
Колрейн
|5 : 0
|0 : 3
| Дила
Аполлон Л
|0 : 4
|3 : 0
| Дебрецен
Пюник
|1 : 0
|0 : 0
| Флора
Нью-Сейнтс
|1 : 0
|1 : 0 2 : 4
| Вараждин
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| ДАК 1904
Вележ
|1 : 0
|0 : 3
| АЕК Ларнака
Бейтар
|0 : 1
|2 : 3 4 : 3
| Ракув
Валлетта
|3 : 1
|0 : 4
| РФШ
Вестри
|4 : 1
|1 : 1
| Динамо Тб
Жальгирис
|3 : 0
|7 : 2
| ГАИС
Норшелланн
|1 : 0
|6 : 0
|Команда
|1
|2
| МЛ Витебск
Сутьеска
|3 : 0
|1 : 2
| Санта-Колома
Рапид В
|1 : 3
|6 : 2
| Университатя
Бранн
|2 : 2
|3 : 1
| Зимбру
Ноа
|1 : 1
|2 : 1
| БАТЭ
Сьон
|1 : 1
|4 : 0
| Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
|4 : 0
|0 : 2
| ФКСБ
Ауда
|2 : 3
|4 : 1
| Войводина
Аякс
|1 : 4
|4 : 1
| Полесье
Копенгаген
|3 : 3
|2 : 1
| Алюминий
Динамо Т
|1 : 1
|3 : 0
| Пакш
Панатинаикос
|1 : 2
|2 : 2
| Вараждин
Яблонец
|3 : 2
|2 : 0
| Жилина
ГКС Катовице
|2 : 1
|3 : 1
| Хапоэль Т-А
Лудогорец
|2 : 0
|2 : 2
| ЛНЗ Черкассы
Гент
|0 : 0
|0 : 0 4 : 2
| Борац Б-Л
Петрокуб
|3 : 0
|3 : 3
| Лугано
Дукагини
|1 : 0
|1 : 5
| Мазервелл
ХБ Торсхавн
|2 : 0
|0 : 3
| Шелбурн
Нымме Калью
|5 : 2
|2 : 1
| Браво
Шкендия
|2 : 1
|3 : 1
| Рунавик
Копер
|0 : 2
|1 : 3 3 : 4
| Риека
Дерри Сити
|1 : 0
|0 : 1
| Партизан
УНА Штрассен
|4 : 0
|0 : 1
| Стьярнан
Ильвес
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
| Валюр
Зриньски
|1 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Ауда
Динамо Т
|1 : 0
|13.08
| Бранн
Аполлон Л
|05.08
|11.08
| Панатинаикос
ЦСКА 1948
|05.08
|11.08
| Интер Т
Вадуц
|06.08
|13.08
| Яблонец
РФШ
|06.08
|13.08
| Ноа
Сьон
|06.08
|13.08
| Пайде
Рапид В
|06.08
|12.08
| ХИК
Мазервелл
|06.08
|13.08
| ЧФР Клуж
Тромсё
|06.08
|13.08
| Интер Клуб Эскальдес
Флора
|06.08
|13.08
| Дебрецен
Копенгаген
|06.08
|12.08
| Ракув
Хаммарбю
|06.08
|13.08
| Динамо К
Карабах
|06.08
|13.08
| Гётеборг
Гент
|06.08
|13.08
| Шериф
Санкт-Галлен
|06.08
|13.08
|Команда
|1
|2
| Жальгирис
Хайдук
|06.08
|13.08
| Рига
Дьёр
|06.08
|13.08
| Бейтар
Аустрия В
|06.08
|13.08
| Аякс
Шелбурн
|06.08
|13.08
| Хапоэль Т-А
ГКС Катовице
|06.08
|12.08
| Твенте
ДАК 1904
|06.08
|13.08
| Борац Б-Л
МЛ Витебск
|06.08
|13.08
| Валюр
Норшелланн
|06.08
|13.08
| Брага
Динамо Мн
|06.08
|13.08
| Лугано
Рунавик
|06.08
|13.08
| Богемианс
Мидтьюлланн
|06.08
|13.08
| Риека
Ильвес
|06.08
|13.08
| Тре Фиори
Дрита
|06.08
|13.08
| Хайберниан
Шкендия
|06.08
|13.08
| Партизан
Тобол
|06.08
|13.08