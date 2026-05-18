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Интер Майами - Атлетико Сан Луис 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2026 года в 02:30 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, Кубок лиг MLS + MX. 1-й тур
Интер Майами
Окончен
4 : 2
Атлетико Сан Луис

  • 11'
    1:1
    Лионель Месси
  • 26'
    2:1
    Теласко Сеговия
  • 44'
    3:1
    Лионель Месси
  • 45+7'
    4:1
    Микаэл дос Сантос Силва
0'
45'
90'
  • 4'
    0:1
    Давид Родригес
  • 51'
    4:2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атлетико Сан Луис, которое состоится 06 Августа 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, Кубок лиг MLS + MX. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Атлетико Сан Луис
Сан-Луис-Потоси, Мексика
История личных встреч
02.08.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2
26.07.2026 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Интер Майами
23.07.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2
25.05.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 4
18.05.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0
Турнирная таблица
Кубок лиг MLS + MX
КомандаИО
1 Толука13
2 Шарлотт13
3 Интер Майами13
4 Коламбус Крю13
5 Цинциннати13
6 Даллас13
7 Орландо Сити13
8 Хуарес13
9 Леон13
10 Атланте13
11 УАНЛ Тигрес13
12 Лос-Анджелес13
13 Реал Солт-Лейк10
14 Гвадалахара Чивас10
15 Некакса00
16 Чикаго Файр00
17 Америка00
18 Крус Асуль00
19 Пуэбла00
20 Сантос Лагуна00
21 Тихуана00
22 Филадельфия Юнион00
23 Портленд Тимберс00
24 Нью-Йорк Сити00
25 Остин00
26 Сан-Диего00
27 Монтеррей10
28 Миннесота Юнайтед10
29 Ванкувер Уайткэпс10
30 Нэшвилл10
31 Атлетико Сан Луис10
32 Атлас10
33 Пачука10
34 Керетаро10
35 УНАМ Пумас10
36 Сиэтл Саундерс10
Лига MX
КомандаИО
1
1/4 финала
Толука13
2
1/4 финала
Хуарес13
3
1/4 финала
Леон13
4
1/4 финала
Атланте13
5 УАНЛ Тигрес13
6 Гвадалахара Чивас10
7 Некакса00
8 Америка00
9 Крус Асуль00
10 Пуэбла00
11 Сантос Лагуна00
12 Тихуана00
13 Монтеррей10
14 Атлетико Сан Луис10
15 Атлас10
16 Пачука10
17 Керетаро10
18 УНАМ Пумас10
Лига MLS
КомандаИО
1
1/4 финала
Шарлотт13
2
1/4 финала
Интер Майами13
3
1/4 финала
Коламбус Крю13
4
1/4 финала
Цинциннати13
5 Даллас13
6 Орландо Сити13
7 Лос-Анджелес13
8 Реал Солт-Лейк10
9 Чикаго Файр00
10 Филадельфия Юнион00
11 Портленд Тимберс00
12 Нью-Йорк Сити00
13 Остин00
14 Сан-Диего00
15 Миннесота Юнайтед10
16 Ванкувер Уайткэпс10
17 Нэшвилл10
18 Сиэтл Саундерс10
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