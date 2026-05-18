Интер Майами - Атлетико Сан Луис 06 Августа прямая трансляция
- 11'1:1Лионель Месси
- 26'2:1Теласко Сеговия
- 44'3:1Лионель Месси
- 45+7'4:1Микаэл дос Сантос Силва
- 4'0:1Давид Родригес
- 51'4:2
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атлетико Сан Луис, которое состоится 06 Августа 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, Кубок лиг MLS + MX. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.08.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|26.07.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|23.07.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|25.05.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|6 : 4
|18.05.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Толука
|1
|3
|2
|Шарлотт
|1
|3
|3
|Интер Майами
|1
|3
|4
|Коламбус Крю
|1
|3
|5
|Цинциннати
|1
|3
|6
|Даллас
|1
|3
|7
|Орландо Сити
|1
|3
|8
|Хуарес
|1
|3
|9
|Леон
|1
|3
|10
|Атланте
|1
|3
|11
|УАНЛ Тигрес
|1
|3
|12
|Лос-Анджелес
|1
|3
|13
|Реал Солт-Лейк
|1
|0
|14
|Гвадалахара Чивас
|1
|0
|15
|Некакса
|0
|0
|16
|Чикаго Файр
|0
|0
|17
|Америка
|0
|0
|18
|Крус Асуль
|0
|0
|19
|Пуэбла
|0
|0
|20
|Сантос Лагуна
|0
|0
|21
|Тихуана
|0
|0
|22
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|23
|Портленд Тимберс
|0
|0
|24
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|25
|Остин
|0
|0
|26
|Сан-Диего
|0
|0
|27
|Монтеррей
|1
|0
|28
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|29
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|30
|Нэшвилл
|1
|0
|31
|Атлетико Сан Луис
|1
|0
|32
|Атлас
|1
|0
|33
|Пачука
|1
|0
|34
|Керетаро
|1
|0
|35
|УНАМ Пумас
|1
|0
|36
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Толука
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Хуарес
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Леон
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Атланте
|1
|3
|5
|УАНЛ Тигрес
|1
|3
|6
|Гвадалахара Чивас
|1
|0
|7
|Некакса
|0
|0
|8
|Америка
|0
|0
|9
|Крус Асуль
|0
|0
|10
|Пуэбла
|0
|0
|11
|Сантос Лагуна
|0
|0
|12
|Тихуана
|0
|0
|13
|Монтеррей
|1
|0
|14
|Атлетико Сан Луис
|1
|0
|15
|Атлас
|1
|0
|16
|Пачука
|1
|0
|17
|Керетаро
|1
|0
|18
|УНАМ Пумас
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Шарлотт
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Интер Майами
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Коламбус Крю
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Цинциннати
|1
|3
|5
|Даллас
|1
|3
|6
|Орландо Сити
|1
|3
|7
|Лос-Анджелес
|1
|3
|8
|Реал Солт-Лейк
|1
|0
|9
|Чикаго Файр
|0
|0
|10
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|11
|Портленд Тимберс
|0
|0
|12
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|13
|Остин
|0
|0
|14
|Сан-Диего
|0
|0
|15
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|16
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|17
|Нэшвилл
|1
|0
|18
|Сиэтл Саундерс
|1
|0