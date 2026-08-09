Зенит - Родина 09 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+6' Всё, прозвучал финальный свисток! «Зенит» на своём поле уступил дебютанту РПЛ! Однозначно — самая громкая сенсация в новом сезоне! «Родина» минимально уступила в первом тайме, пропустив от голеадора Максима Глушенкова, но после перерыва дубль Артура Гарибяна перевернул ситуацию на табло! «Родина» одерживает первую историческую победу в РПЛ!

90+6' Глушенков пробовал оформить спасительный дубль, но удар с левой из-за штрафной пришёлся мимо ворот!

90+5' Ерохин воспользовался оплошностью защитника, протолкнул мяч в штрафную «Родины», где уже нарвался на подстраховку!

90+3' Пошли фланговые забросы в штрафную «Родины». Соболев, возможно, с фолом пробил головой, но это обсуждать никто не будет — мяч полетел выше ворот.

90+1' Шесть минут Игорь Капленков компенсировал ко времени второго тайма! Это всё, что есть у «Зенита», чтобы постараться избежать поражения!

89' Ещё и прессинговать у чужой штрафной успевают москвичи. Алип поторопился с подачей с фланга, отправив мяч за пределы поля.

87' Нуралы Алип Алип заменил Вендела.

86' Кевин Андраде Андраде появился на поле, заменив Нино.

84' Брайан Мансилья Мансилья вошёл в игру, заменив Максименко.

83' Еррохина дважды пытались вывести на удар по воротам, но москвичи отбились. А далее Вендел пробивал из пределов штрафной, но мяч свалился с ноги и полетел в сторону от ворот.

81' «Родина» пока не прижимается к своим воротам, стараясь по возможности большим количеством выходить в контратаку. Смелая игра подопечных Хуана Диаса.

79' В контратаку «два в два» убежали москвичи, Рейна продолжил через Гарибяна, удар которого из пределов штрафной пришёлся в защитника.

77' Дуглас Сантос Дуглас Сантос — вместо Барриоса. Ещё одна замена «Зенита».

77' Александр Ерохин Ерохин заменил Мантуана.

75' Андрей Егорычев Егорычев вошёл в игру, заменив Посо.

74' Какой момент! Луис Энрике а широком шаге прорвался в лицевую, выполнил подачу во вратарскую, откуда оставшийся без опеки Барриос в падении головой пробил мимо ворот! Промах тура!

72' Педро проскользнул в лицевую, выполнил мягкую подачу к линии вратарской, где Соболев в высоком прыжке пробил головой! Чуть выше перекладины!

70' «Родина» заглянула в атаку большими силами, момент у ворот Адамова не создала, но и Венделу не позволила развить контратаку.

67' «Зенит» тут же включается, но пока никак не может приблизиться к чужим воротам. Сергей Семак выглядит немного растерянно.

65' Луис Энрике Луис Энрике вышел на поле, заменив Аугусто.

63' Засчитан! Справедливо засчитан мяч! Главный арбитр внимательно изучил момент на повторе, вернулся на поле и объявил, что в штрафной «Зенита» никакого криминала не случилось — Максименко не сфолил в борьбе с Мантуаном! Гарибян, забив головой, во второй раз отпраздновал гол!

61' VAR бригада пригласила Игоря Капленкова к монитору! Обязан засчитать! Иначе — это скандал!

59' Глушенкову доверили исполнение штрафного удара, Максим легко обвёл стенку, но не удивил Волкова. Голкипер «Родины» выбрал правильную позицию на линии ворот.

57' Тананеев завалил Соболева в пяти метрах от штрафной «Родины»! Отличная точка для прямого удара по воротам!

56' Рейна принял мяч в нескольких метрах от штрафной «Зенита», но немного поспешил с ударом. Большой промах получился.

55' Педро рванул в лицевую, ушёл из-под опеки Бессмертного, но упустил мяч за лицевую после небольшого толчка в спину.

53' Гарибян в борьбе с Педро упал в штрафной «Зенита», посмотрел на арбитра, но не стал выпрашивать пенальти.

52' Неплохой отрезок в атаке выдали москвичи. Несколько угловых разыграли гости, но эти стандарты от флажка ничем интересным не завершились.

50' Максименко в контратаке «Родины» слева выполнил подачу во вратарскую, где Дивеев в падении головой выбил мяч за лицевую.

49' Леон Мусаев Фищенко получил повреждение и сразу показал, что ему нужна замена. Мусаева быстро подняли с лавки.

48' Аугусто здорово развернулся на входе в штрафную гостей, не стал обращать внимание на партнёров и пробил низом — мимо ворот!

46' Возобновилась встреча в Санкт-Петербурге! Второй тайм вашему вниманию.

46' Солтмурад Бакаев Бакаев — вместо Абдусаламова. Вторая замена «Родины».

46' Артур Гарибян Гарибян вышел на поле, заменив Тимошенко.

45+1' Прозвучал свисток на перерыв! С заметным игровым преимуществом «Зенита» прошёл первый тайм, «Родина» в целом неплохо оборонялась, но всё же не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности. Максим Глушенков вновь подтвердил бомбардирский статус, открыв счёт на 23-й минуте, 1:0. Давайте обсудим случившееся, после чего обязательно продолжим!

45+1' Одну минуту Игорь Капленков добавил ко времени первого тайма.

44' Право на угловой получили москвичи, Рейна от флажка закрутил мяч в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.

43' Нино вблизи штрафной «Зенита» в подкате сбил Тимошенко! Была игра в мяч!

41' Дмитрий Тананеев Тананеев грубо сыграл против Соболева! И судья решил наказать защитника «Родины», показав тому жёлтую.

40' Теперь Вендел обострил атаку хозяев, выкатил мяч под удар Глушенкову, но Максим из пределов штрафной зарядил выше ворот!

39' Аугусто у лицевой выиграл борьба за мяч, прострелил во вратарскую гостей, где Соболев не сумел опередить защитника!

37' Рейна по центру разогнал атаку «Родины», попытался на входе в штрафную разыграть стеночку с Тимошенко, но обратный пас пяткой защитники «Зенита» прочитали.

35' Глушенков в быстрой атаке «Зенита» сделал пас на радиус штрафной, Аугусто попробовал пробить по воротам, но угодил мячом в ногу ближайшего защитника.

34' Очередной угловой заработали хозяева, Педро выполнил подачу во вратарскую, но прямо в руки Волкову.

32' Удался москвичам хороший выход из обороны в атаку, Рейна нашёл Максименко, а тот убрал мяч под правую и нанёс плотный удар из-за штрафной — Адамов оказался на месте.

30' Вендел Вендел за явную подножку получил жёлтую карточку. Рейна заставил сфолить бразильца, но ценой небольшого повреждения.

29' Дивеев прибежал в штрафную «Родины» на розыгрыш углового, высоко выпрыгнул и пробил головой — Волков и тут среагировал в прыжке!

28' Педро исполнил штрафной удар, закрутил мяч мимо стенки, но Волков потащил в прыжке! У ближней штанги голкипер отразил мяч в сторону!

27' Глушенков грамотно укрыл мяч корпусом и подставился под толчок в спину у угла штрафной «Родины». Довольно перспективный стандарт.

25' Понятное дело, «Зенит», открыв счёт, продолжит атаковать. Вряд ли чемпион успокоится на одном забитом мяче.

23' Середина первого тайма. И у нас по-прежнему нули на табло, хотя казалось, что «Родина» дрогнет под стартовым давлением «Зенита».

21' Бессмертный ускорился по правому флангу, попробовал прорваться в штрафную хозяев, где нарвался на коллективный отбор и мяч потерял.

19' Свисток арбитра остановил атаку «Зенита». Аугусто попался в небольшое положение «вне игры».

18' Вега левым краем прорвался в лицевую, прострелил под второй темп, но Глушенков уже пробежал линию паса!

16' Соболев не стал искать путь в штрафную гостей, скинул мяч под удар, но Глушенков в касание пробил мимо ворот.

14' Проход Педро в лицевую позволил «Зениту» заработать ещё один угловой, сам бразилец доставил мяч во вратарскую, Волков ошибся на выходе из ворот, но скидка Нино головой не нашла партнёров.

12' «Родине» приходится много действовать без мяча, но команда Хуана Диаса наверняка готовилась к игре вторым номером.

10' Нино после розыгрыша углового задержался вблизи штрафной «Родины», получил мяч и нанёс удар — выше ворот!

9' Два угловых подряд разыграли петербуржцы, в одном из моментов Мантуан пробивал с линии штрафной, но Тананеев в подкате заблокировал мяч!

7' Первую атаку по флангу провели москвичи, Максименко слева прострелил в штрафную, где Посо немного не успел к мячу.

5' «Зенит» предсказуемо с первых минут забрал мяч под контроль. Ещё один угловой разыграли хозяева, но и тут не добились желаемого. Барриос решился на удар с дальней дистанции — получилось намного выше ворот.

3' Педро взялся за первую подачу от угла поля, но недостаточно поднял мяч над газоном, позволив защитнику совершить вынос за пределы штрафной.

2' Педро поборолся за отскок в штрафной гостей и подстроился под удар низом — мяч от ноги защитника улетел за лицевую!

1' Игорь Капленков дал стартовый свисток! «Родина» разыграла мяч с центра поля.