Рубин - Оренбург 09 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' 🕐 ВСË! Матч окончен! Весьма любопытный поединок сегодня получился, но с огромным количеством ошибок. Казанцы грешили больше, в итоге они и пропустили в самом начале второго тайма. Замены Артиги заметно улучшили ситуацию, в итоге казанцы всё же смогли сравнять счёт, но на большее их не хватило. 1:1 — боевая ничья в Казани!

90+4' Вуячич после розыгрыша штрафного попытался побороться за мяч в чужой штрафной, но подсел под Гузину. Фол в атаке.

90+3' Арройо делал передачу на партнёра, угодив в руку сопернику. Артига тут же начал бушевать у бровки, так что даже арбитру пришлось его успокаивать.

90+2' Вуячичу досталось, это Назаренко въехал ему в ногу. При этом правила скорее нарушались против футболиста «Оренбурга». К счастью, все здоровы!

90+1' К основному времени второго тайма арбитр добавил четыре минуты.

90' Илья Рожков Рожков в очередном эпизоде схватил жёлтую карточку, нарушены правила игроком «Рубина».

88' Угловой на левом фланге заработал «Рубин» после заброса на Игнатьева. Неплохо было разыграно, мяч от лицевой покатили в центр штрафной на Иву, который неудачно подставил ногу, в итоге в створ не попал. Очень хорошая возможность!

87' Атака «Оренбурга», пошёл навес с левого фланга в штрафную площадь «Рубина», уверенно ловит мяч в руки Ставер.

86' Торопятся игроки «Рубина», Арройо быстро вынес мяч из аута, но его партнёры не менее быстро его потеряли.

85' Максим Игнатьев Замена в составе «Рубина». Начо Сааведра покинул пределы поля, вместо него будет играть Игнатьев.

84' Смелее игроки «Оренбурга» стали выбираться в атаку, так что концовка матча может получиться очень интересной! Игра на три результата идёт!

82' Неплохая атака «Оренбурга»! Гузина в чужой штрафной скинул мяч левее на Касаджикова, но там грамотно поставил корпус Арройо. От ворот сыграет Ставер.

81' Алешандре Жезус Итак, замена в составе «Оренбурга». Дамиан Пуэбла отправился отдыхать, вместо него будет действовать Алешандре Жезус.

80' Начо в очередном эпизоде досталось по голове в центральном круге. Всё в порядке с игроком «Рубина». На скамейке «Оренбурга» оживление. Будут замены.

79' Многовато мелких фолов в последнее время, гости не всегда успевают за соперником и вынуждены правила нарушать.

77' Чуть-чуть успокоилась игра, но «Рубин» продолжает действовать активнее. Давненько игроков «Оренбурга» мы в атаке не видели.

75' Александар Юкич У «Рубина» тоже произошла замена. Вместо Руслана Безрукова на поле появился Юкич.

74' Дмитрий Васильев Вместо Рената Голыбина на поле появился Васильев.

74' Егор Назаренко Двойная замена в составе «Оренбурга». Вместо Руслана Куля на поле вышел Назаренко.

71' Вновь Ходжа справа исполнил угловой, навесил на дальнюю штангу, но получилось не очень точно, да ещё и на Сивисе были нарушены правила.

71' Кузнецов вновь здорово открылся справа, протащил мяч и попытался покатить в центр на Сиве, но на перехвате сыграл игрок «Оренбурга».

69' Иву отыграл на Ходжу, который после паузы попытался ответный пас на ход в штрафную выдать, но получилось слишком жёстко! Мяч от ноги Угочукву отскочил слишком далеко.

69' Середина второго тайма у нас идёт. Теперь уже «Оренбургу» надо что-то менять, потому как казанцы забрали игру под свой контроль.

67' Заброс из аута в штрафную площадь «Оренбурга», Иву оказался с мячом и попытался пробить, но его успели накрыть.

66' Начо получил возможность пробить по воротам головой после навеса, но Болотов здорово подставился и смог отбить мяч.

66' Ходжа от правого флажка навесил на ближнюю штангу, куда выскакивал Начо, но мяч в итоге от его опекуна отскочил за лицевую.

66' Мощнее заиграл «Рубин», ещё один навес в штрафную площадь в направлении Сиве, опередил его защитник. Угловой посмотрим.

65' Вновь ошибка на ровном месте. Рожков отыграл точно на Голыбина, и очень повезло игроку «Рубина», что у оппонента удар с подступов к штрафной не получился.

63' Андрей Касаджиков Ещё и Касаджиков появился на футбольном поле, он заменил Дмитрия Рыбчинского.

63' Данила Ведерников Эмил Ценов получил повреждение, врачи над ним колдовали, но в итоге было решено произвести замену. Появился Ведерников.

62' «Рубин» взялся за дело, начали работать замены! Кузнецов справа получил мяч, навесил в центр в направлении Сиве, который совсем чуть-чуть до мяча не добрался!

60' Даниил Кузнецов Кузнецов также появился на футбольном поле вместо Назми Грипши.

58' Угочукву Иву Двойная замена в составе «Рубина». Вместо Дениля Мальдонадо на поле вышел Иву.

57' Велдин Ходжа Ходжа в середине поля нарушил правила, за что получил жёлтую карточку.

56' Оживление на скамейке запасных «Рубина», будут ещё замены у хозяев поля. Пока не получается игру перевернуть, «Оренбург» всё ещё лучше.

55' Штрафной на левом фланге заработали игроки «Оренбурга». Пуэбла зряче навесил в центр к линии вратарской, где выскакивали его партнёры, но никто не дотянулся до мяча. В итоге он просвистел рядом с дальней штангой.

53' Вновь атака в исполнении «Оренбурга», Болотов пробил с подступов к штрафной площади, но точности ему не хватило!

51' Тревожная ситуация для «Рубина»! С ошибками разобраться в перерыве не удалось. Получится ли теперь прийти в себя?

49' VAR на всякий случай вступил в дело, проверили гол на предмет возможного положения «вне игры» у Ценова, но было определено, что всё в рамках правил.

48' Начался второй тайм!

46' Жак-Жюльен Сиве Замена после перерыва в составе «Рубина». Сиве появился на футбольном поле, а на второй тайм не вышел Илья Самошников.

45+2' 🕐 Звучит свисток, первый тайм окончен! Игроки «Рубина» устроили игру в пас на своей половине поля, а в атаку перейти не успели. Кукуян свистнул и отправил команды отдыхать. Довольно яркий тайм мы посмотрели, но бросается в глаза обилие ошибок. В середине тайма футболисты «Оренбурга» прижали соперника к воротам и были близки к голу, но казанцы справились, после чего пошла игра на встречных курсах. Моменты есть, ждём голы!

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Казалось, ошибка за ошибкой, много потерь и не очень много интересного, но постепенно разошлись команды, и целую россыпь опасных моментов мы уже увидели!

43' ❗ А теперь момент уже у противоположных ворот! Пуэбла справа ушёл от Тесленко, прострелил от лицевой, но мяч от ноги защитника «Рубина» отскочил точно на голову Голыбину, который с линии вратарской пробил мимо створа! Казалось, не ожидал такого шанса полузащитник «Оренбурга»!

42' ❗ Ничего себе, вот это сейвище! Заброс в штрафную площадь «Оренбурга», где мяч оказался у Грипши! Албанец сместился к центру, пробил по центру — Овсянников отбил! Отскок получился точно на Безрукова, который слева мог добивать в пустой ближний угол, но вратарь в эффектно прыжке дотянулся! Вот это реакция!

41' Казаны перебрались в атаку, последовала попытка проникающей передачи в штрафную площадь, но перехватили её гости.

40' Не удалось «Оренбургу» развить преимущество середины тайма, игроки «Рубина» отодвинули действо от своих ворот.

38' Евгений Болотов Болотов сорвал атаку «Рубина», ударив по ноге убегавшего Арройо. Это первая карточка.

35' Около десяти минут до конца первого тайма. Вроде удалось игрокам «Рубина» отвести игру от своих ворот. По-прежнему много потерь, а теперь ещё и стыки пошли.

33' Пауза у нас в игре. Досталось в борьбе за мяч Гузине, вышли на поле врачи оренбургской команды.

32' Хороший момент! Самошников справа с подступов к штрафной площади мощно зарядил в дальний угол, мяч пролетел недалеко от крестовины! Хорошо огрызнулись хозяева!

32' Грипши досталось в середине поля. Это Пуэбла опоздал на позицию и наступил на ногу казанскому игроку. Вроде всё в порядке.

31' Полчаса команды провели на поле, и пока «Оренбург» из-за многочисленных ошибок соперника выглядит предпочтительнее.

30' «Рубин» огрызнулся! Ходжа перед штрафной убрал на замахе защитника, после чего покатил на Самошникова. Тот попытался пробить, но накрыли эту попытку гости.

28' Ого, уже 0-6 по ударам! Сейчас Пуэбла приложился с подступов к штрафной площади, но мяч просвистел рядом со штангой в районе девятки!

27' ❗ Что творится с «Рубином»? Сплошные потери! Мальдонадо прозевал Рыбчинского, который слева на скорости протащил мяч, ворвался с полуфланга в штрафную и сильно пробил! Справился Ставер!

26' 47% на 53% на данный момент по владению мячом. «Рубину» непросто в последние минуты.

25' Ценов слева из аута забросил мяч на ближний край штрафной площади, но верх остался за игроком «Рубина». Отбились казанцы.

25' Голыбин слева в штрафной мяч получил, попытался прострелить в центр, но передача оказалась перехвачена. Прижат «Рубин» к своим воротам.

24' ❗ Ставер в игре! Растерялся «Рубин» в последние минуты! Куль пробил с линии штрафной площади, мяч после рикошета полетел в створ, и в броске спас свою команду голкипер казанской команды!

23' Хороший отрезок в исполнении «Оренбурга»! Пуэбла справа из пределов штрафной прострелил в центр, но попал в защитника. Мяч отскочил к Гузине, который добавил с подступов к штрафной, но очень высоко получилось.

21' ❗ А вот это опасно! Сивис здорово забежал по правому флангу, навесил на дальнюю штангу, где на углу вратарской Арройо слишком пассивно сыграл, и выскочивший из-за спины Рыбчинский мог забивать, но как следует не попал по мячу! Выше ворот получилось!

21' Голыбин слева на бровке получил мяч, потанцевал перед Мальдонадо, после чего защитник «Рубина» без нарушения правил сыграл в отборе.

20' Атака «Рубина», Арройо неплохо стартовал на правом фланге под заброс партнёра, но залез в положение «вне игры». Запоздалая передача, по мнению защитника.

19' Теперь уже игроки «Рубина» неторопливо катают мяч на своей половине поля. Пока без ворот у нас проходит игра, моментов не было.

17' И вновь ошибка казанской команды. Теперь Мальдонадо из глубины забрасывал мяч вперёд на правый фланг, но там никого не было.

16' Долго игроки «Оренбурга» катали мяч, в итоге пошёл длинный заброс направо на Пуэблу, но там Рожков грамотно поставил корпус, заставив соперника правила нарушить.

15' Спал темп игры, игроки «Оренбурга» настроены наладить контроль над мячом, но многовато потерь, в том числе под прессингом соперника.

13' Очень хороший проникающий пас из глубины поля в штрафную площадь «Рубина» в направлении Гузины, но вовремя на выходе Ставер сыграл.

12' «Рубин» перебрался в атаку, пошла передача внешней стороной стопы от Рожкова на левый фланг, но никто туда не пошёл. Потеря на ровном месте.

11' Атака «Оренбурга», Голыбин неплохо открылся на левом фланге, принял мяч, и тут на него набросился Вуячич. Удалось чисто сыграть в отборе, хотя изначально было похоже на толчок в спину.

10' Мальдонадо в подкате пошёл в подкат и смог остановить Рыбчинского. Арбитр не зафиксировал нарушение правил. Аут.

8' Немного успокоилась игра, идёт борьба преимущественно в середине поля.

7' Грипши от правого флажка исполнил подачу на ближнюю штангу, а вернее даже на край штрафной. Справились футболисты «Оренбурга».

6' Быстрая атака «Рубина» правым флангом, весьма перспективно всё смотрелось, но внимательно сыграл Сивис. Угловой посмотрим.

5' Приличная борьба на первых минутах, «Оренбург» не хочет играть вторым номером, стараются от себя гости действовать.

3' Штрафной заработали игроки «Оренбурга». С подачей хозяева справились, а на подборе оказался Рыбчинский, который издали зарядил, но получилось высоко.

1' Поехали! Игра началась! В белой форме сыграет «Оренбург», а футболисты «Рубина» предстали в традиционной рубиновой форме с зелёными вкраплениями.