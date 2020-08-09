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КАМАЗ - Волга Ул 09 Августа прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
09 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 5-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
КАМАЗ
Окончен
1 : 2
Волга Ул

  • 64'
    1:2
    Виталий Семёнов
  • 83'
    Руслан Аюкин
0'
45'
90'
  • 2'
    0:1
    Андрей Никитин
  • 38'
    Андрей Никитин
  • 57'
    0:2
    Александр Саплинов
  • 76'
    Александр Саплинов
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Волга Ул, которое состоится 09 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Волга Ул
Ульяновск
30РоссияврЕвгений Замерец
76РоссиязщАртём Суханов
60'
27РоссиязщРоман Мануйлов
6РоссиязщТимофей Калистратов
7РоссиязщРуслан Аюкин
53РоссияпзАлександр Дерюгин
84'
10РоссияпзРоман Защепкин
79РоссияпзВиталий Семёнов
9РоссияпзИлья Мосейчук
46'
22РоссияпзАндрей Солодухин
46'
37РоссиянпЕвгений Воронин
68'
28РоссиянпМухаммад Султонов
46'
19РоссиянпМаксим Богданец
46'
18РоссияпзАртём Попов
60'
96РоссиянпМатвей Шавель
68'
67РоссиязщРоман Ткачук
84'
23РоссияврЕгор Бабурин
4РоссиязщКамиль Ибрагимов
30РоссиязщАйдар Хабибуллин
5РоссиязщДанил Степанов
9РоссияпзКирилл Фольмер
80'
99РоссияпзАндрей Костин
10РоссияпзРуслан Шагиахметов
71'
55РоссияпзАлександр Саплинов
17РоссияпзИгорь Гершун
71'
7РоссиянпАндрей Никитин
86'
8РоссиянпДенис Рахманов
80'
50РоссиязщАртём Быков
71'
22РоссияпзДмитрий Рахманов
71'
3РоссиязщОлег Красильниченко
80'
77РоссиянпЛука Багателия
80'
39РоссиянпКирилл Степанов
86'
Запасные
13РоссияврНазар Рыбальченко
31РоссияврАртур Анисимов
81РоссиязщЕвгений Тоневицкий
8РоссияпзЕфим Долгополов
11РоссияпзАлександр Кокотун
91РоссияпзАнтон Рощин
65РоссиянпИван Гулько
1РоссияврРинат Шакеров
20РоссиязщКонстантин Ковалев
60РоссияпзИгнат Касьянов
76РоссияпзВадим Ливаднов
Главные тренеры
РоссияАнтон Геннадьевич Хазов
РоссияМихаил Владимирович Белов
История личных встреч
08.11.2025 Россия — Лига Pari 18-й тур КАМАЗ2 : 3Волга Ул
26.07.2025 Россия — Лига Pari 2-й тур Волга Ул1 : 2КАМАЗ
06.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур КАМАЗ0 : 0Волга Ул
13.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Волга Ул0 : 2КАМАЗ
04.06.2021 ПФЛ - Группа 4 28-й тур Волга Ул4 : 0КАМАЗ
25.10.2020 ПФЛ - Группа 4 13-й тур КАМАЗ1 : 3Волга Ул
02.09.2020 Кубок России 1/64 финала Волга Ул2 : 0КАМАЗ
06.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 13-й тур Волга Ул0 : 1КАМАЗ
01.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 3-й тур КАМАЗ4 : 0Волга Ул
11.05.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье 23-й тур КАМАЗ3 : 1Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Спартак Кс511
3
Плей-офф за повышение
Урал510
4
Плей-офф за повышение
Велес49
5 Енисей58
6 Уфа58
7 Сочи57
8 Арсенал Т57
9 Торпедо М57
10 Челябинск46
11 Волга Ул56
12 Ротор46
13 Шинник56
14 Нефтехимик56
15 Ленинградец44
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
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