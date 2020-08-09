КАМАЗ - Волга Ул 09 Августа прямая трансляция
- 64'1:2Виталий Семёнов
- 83'Руслан Аюкин
- 2'0:1Андрей Никитин
- 38'Андрей Никитин
- 57'0:2Александр Саплинов
- 76'Александр Саплинов
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Волга Ул, которое состоится 09 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Евгений Замерец
|76
|зщ
|Артём Суханов
60'
|27
|зщ
|Роман Мануйлов
|6
|зщ
|Тимофей Калистратов
|7
|зщ
|Руслан Аюкин
|53
|пз
|Александр Дерюгин
84'
|10
|пз
|Роман Защепкин
|79
|пз
|Виталий Семёнов
|9
|пз
|Илья Мосейчук
46'
|22
|пз
|Андрей Солодухин
46'
|37
|нп
|Евгений Воронин
68'
|28
|нп
|Мухаммад Султонов
46'
|19
|нп
|Максим Богданец
46'
|18
|пз
|Артём Попов
60'
|96
|нп
|Матвей Шавель
68'
|67
|зщ
|Роман Ткачук
84'
|23
|вр
|Егор Бабурин
|4
|зщ
|Камиль Ибрагимов
|30
|зщ
|Айдар Хабибуллин
|5
|зщ
|Данил Степанов
|9
|пз
|Кирилл Фольмер
80'
|99
|пз
|Андрей Костин
|10
|пз
|Руслан Шагиахметов
71'
|55
|пз
|Александр Саплинов
|17
|пз
|Игорь Гершун
71'
|7
|нп
|Андрей Никитин
86'
|8
|нп
|Денис Рахманов
80'
|50
|зщ
|Артём Быков
71'
|22
|пз
|Дмитрий Рахманов
71'
|3
|зщ
|Олег Красильниченко
80'
|77
|нп
|Лука Багателия
80'
|39
|нп
|Кирилл Степанов
86'
|13
|вр
|Назар Рыбальченко
|31
|вр
|Артур Анисимов
|81
|зщ
|Евгений Тоневицкий
|8
|пз
|Ефим Долгополов
|11
|пз
|Александр Кокотун
|91
|пз
|Антон Рощин
|65
|нп
|Иван Гулько
|1
|вр
|Ринат Шакеров
|20
|зщ
|Константин Ковалев
|60
|пз
|Игнат Касьянов
|76
|пз
|Вадим Ливаднов
|Антон Геннадьевич Хазов
|Михаил Владимирович Белов
|08.11.2025
|Россия — Лига Pari
|18-й тур
|2 : 3
|26.07.2025
|Россия — Лига Pari
|2-й тур
|1 : 2
|06.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|13.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 2
|04.06.2021
|ПФЛ - Группа 4
|28-й тур
|4 : 0
|25.10.2020
|ПФЛ - Группа 4
|13-й тур
|1 : 3
|02.09.2020
|Кубок России
|1/64 финала
|2 : 0
|06.10.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|13-й тур
|0 : 1
|01.08.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|3-й тур
|4 : 0
|11.05.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|23-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|5
|15
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|5
|11
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|10
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|4
|9
|5
|Енисей
|5
|8
|6
|Уфа
|5
|8
|7
|Сочи
|5
|7
|8
|Арсенал Т
|5
|7
|9
|Торпедо М
|5
|7
|10
|Челябинск
|4
|6
|11
|Волга Ул
|5
|6
|12
|Ротор
|4
|6
|13
|Шинник
|5
|6
|14
|Нефтехимик
|5
|6
|15
|Ленинградец
|4
|4
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|5
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|5
|1
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|5
|0