01:09 ()
Свернуть список

Ротор - Челябинск 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 44600
09 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 5-й тур
Главный судья: Олег Журавлёв (Подольск, Россия);
Ротор
Окончен
4 : 1
Челябинск

  • 14'
    1:0
    Абу-Саид Эльдарушев
  • 23'
    Никита Чагров
  • 32'
    2:0
    Александр Трошечкин
  • 41'
    3:1
    Саид Алиев
  • 60'
    4:1
    Абу-Саид Эльдарушев
  • 84'
    Александр Трошечкин
  • 86'
    Александр Хубулов
0'
45'
90'
  • 33'
    2:1
    Матвей Урванцев
  • 77'
    Виталий Лысцов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Челябинск, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Челябинск
Челябинск
13РоссияврНикита Чагров
4РоссиязщГеоргий Юдинцев
17РоссиязщНиколай Покидышев
15РоссиязщЕгор Данилкин
16РоссиязщНиколай Поярков
6РоссияпзМихаил Умников
5РоссияпзАлександр Трошечкин
8РоссияпзТимур Аюпов
10АрменияпзАртём Симонян
75'
9РоссиянпСаид Алиев
56'
11РоссиянпАбу-Саид Эльдарушев
79'
28РоссиянпАлександр Хубулов
56'
18РоссияпзИлья Родионов
75'
25Конгозщ Эммерсон
79'
31РоссияврМарк Переверзев
50РоссиязщВиталий Лысцов
19РоссиязщРуслан Байтуков
72РоссиязщАлександр Бем
46'
6РоссияпзСергей Макаров
18РоссияпзКонстантин Кертанов
70РоссиянпГаррик Левин
10РоссиянпРамазан Гаджимурадов
75'
7РоссиянпИлья Сафронов
82'
29РоссиянпМатвей Урванцев
75'
99РоссиянпДмитрий Каменщиков
46'
24РоссиязщНиколай Придава
46'
17Кот-д'ИвуарпзБаба Н'Диайе
46'
74АлбаниянпЛуис Качорри
75'
33РоссиянпДенис Покотыло
75'
77РоссияпзДенис Самойлов
82'
Запасные
1РоссияврВладимир Сугробов
20РоссияврИван Литвенок
23РоссиязщМаксим Храмцов
22РоссияпзАлан Цараев
21АрменияпзПавел Горелов
12РоссиянпАцамаз Ревазов
7РоссиянпАлександр Хохлачёв
93РоссияврИлья Тусеев
23РоссиязщБогдан Рогочий
21РоссиязщАлексей Бердников
55РоссияпзГеоргий Борисов
Главные тренеры
РоссияДмитрий Владимирович Парфёнов
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
24.11.2025 Россия — Лига Pari 20-й тур Ротор0 : 2Челябинск
26.07.2025 Россия — Лига Pari 2-й тур Челябинск1 : 0Ротор
22.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур Челябинск2 : 1Ротор
05.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур Ротор1 : 0Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Спартак Кс511
3
Плей-офф за повышение
Урал510
4
Плей-офф за повышение
Велес49
5 Ротор59
6 Енисей58
7 Уфа58
8 Сочи57
9 Арсенал Т57
10 Торпедо М57
11 Челябинск56
12 Волга Ул56
13 Шинник56
14 Нефтехимик56
15 Ленинградец44
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
Кто победит?
Голосование закрыто
0 голосов болельщиков
Ротор
0%
Ничья
0%
Челябинск
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close