Ротор - Челябинск 09 Августа прямая трансляция
- 14'1:0Абу-Саид Эльдарушев
- 23'Никита Чагров
- 32'2:0Александр Трошечкин
- 41'3:1Саид Алиев
- 60'4:1Абу-Саид Эльдарушев
- 84'Александр Трошечкин
- 86'Александр Хубулов
- 33'2:1Матвей Урванцев
- 77'Виталий Лысцов
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Челябинск, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Никита Чагров
|4
|зщ
|Георгий Юдинцев
|17
|зщ
|Николай Покидышев
|15
|зщ
|Егор Данилкин
|16
|зщ
|Николай Поярков
|6
|пз
|Михаил Умников
|5
|пз
|Александр Трошечкин
|8
|пз
|Тимур Аюпов
|10
|пз
|Артём Симонян
75'
|9
|нп
|Саид Алиев
56'
|11
|нп
|Абу-Саид Эльдарушев
79'
|28
|нп
|Александр Хубулов
56'
|18
|пз
|Илья Родионов
75'
|25
|зщ
|Эммерсон
79'
|31
|вр
|Марк Переверзев
|50
|зщ
|Виталий Лысцов
|19
|зщ
|Руслан Байтуков
|72
|зщ
|Александр Бем
46'
|6
|пз
|Сергей Макаров
|18
|пз
|Константин Кертанов
|70
|нп
|Гаррик Левин
|10
|нп
|Рамазан Гаджимурадов
75'
|7
|нп
|Илья Сафронов
82'
|29
|нп
|Матвей Урванцев
75'
|99
|нп
|Дмитрий Каменщиков
46'
|24
|зщ
|Николай Придава
46'
|17
|пз
|Баба Н'Диайе
46'
|74
|нп
|Луис Качорри
75'
|33
|нп
|Денис Покотыло
75'
|77
|пз
|Денис Самойлов
82'
|1
|вр
|Владимир Сугробов
|20
|вр
|Иван Литвенок
|23
|зщ
|Максим Храмцов
|22
|пз
|Алан Цараев
|21
|пз
|Павел Горелов
|12
|нп
|Ацамаз Ревазов
|7
|нп
|Александр Хохлачёв
|93
|вр
|Илья Тусеев
|23
|зщ
|Богдан Рогочий
|21
|зщ
|Алексей Бердников
|55
|пз
|Георгий Борисов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Роман Михайлович Пилипчук
|24.11.2025
|Россия — Лига Pari
|20-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Россия — Лига Pari
|2-й тур
|1 : 0
|22.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|5
|15
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|5
|11
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|10
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|4
|9
|5
|Ротор
|5
|9
|6
|Енисей
|5
|8
|7
|Уфа
|5
|8
|8
|Сочи
|5
|7
|9
|Арсенал Т
|5
|7
|10
|Торпедо М
|5
|7
|11
|Челябинск
|5
|6
|12
|Волга Ул
|5
|6
|13
|Шинник
|5
|6
|14
|Нефтехимик
|5
|6
|15
|Ленинградец
|4
|4
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|5
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|5
|1
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|5
|0