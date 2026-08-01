Велес - Ленинградец 09 Августа прямая трансляция
- 44'Владислав Галкин
- 53'1:0Олег Смирнов
- 58'2:0Владислав Галкин
- 31'Артемий Укомский
- 76'Оливье Кенфак
- 90+3'2:1Максим Бачинский
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Ленинградец, которое состоится 09 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|76
|вр
|Илья Купцов
|23
|зщ
|Кирилл Скворцов
78'
|5
|зщ
|Артур Колосков
|3
|зщ
|Владислав Волков
|22
|пз
|Юрий Завезён
|97
|пз
|Александр Шубин
78'
|10
|пз
|Муслим Бамматгереев
67'
|77
|нп
|Олег Смирнов
|90
|нп
|Владислав Галкин
67'
|7
|нп
|Артур Мурза
67'
|8
|нп
|Захар Тарасенко
|40
|зщ
|Александр Безчаснюк
67'
|87
|пз
|Иван Никин
67'
|11
|пз
|Кирилл Корольков
67'
|17
|зщ
|Павел Котов
78'
|18
|пз
|Дмитрий Сергеев
78'
|1
|вр
|Егор Смирнов
|2
|зщ
|Сергей Николаев
86'
|3
|зщ
|Эрвинг Ботака-Йобома
|44
|зщ
|Никита Калугин
|4
|зщ
|Роман Кудрявцев
65'
|5
|пз
|Кирилл Морозов
|99
|пз
|Данила Емельянов
|6
|пз
|Даниил Родин
79'
|14
|нп
|Оливье Кенфак
79'
|32
|нп
|Артём Кулишев
|7
|нп
|Артемий Укомский
63'
|77
|нп
|Максим Бачинский
63'
|37
|зщ
|Кирилл Исаев
65'
|10
|пз
|Эльдияр Зарыпбеков
79'
|9
|нп
|Матвей Першин
79'
|78
|зщ
|Геннадий Киселёв
86'
|41
|вр
|Сергей Самок
|70
|зщ
|Матвей Захаржевский
|80
|зщ
|Михаил Рыбалко
|6
|пз
|Ислам Меликов
|88
|пз
|Дмитрий Садов
|9
|нп
|Карим Гираев
|96
|вр
|Алексей Кузнецов
|19
|зщ
|Артур Максецов
|52
|пз
|Илья Петухов
|83
|нп
|Иван Петров
|11
|нп
|Дмитрий Яковлев
|Алексей Борисович Стукалов
|Сергей Иванович Подпалый
|13.06.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 1-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур
|1 : 2
|03.08.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур
|2 : 2
|15.09.2019
|ПФЛ - Запад
|9-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Второй дивизион - Запад
|24-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|5
|15
| 2
Повышение
|Велес
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|10
|5
|Ротор
|5
|9
|6
|Енисей
|5
|8
|7
|Уфа
|5
|8
|8
|Сочи
|5
|7
|9
|Арсенал Т
|5
|7
|10
|Торпедо М
|5
|7
|11
|Челябинск
|5
|6
|12
|Волга Ул
|5
|6
|13
|Шинник
|5
|6
|14
|Нефтехимик
|5
|6
|15
|Ленинградец
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|5
|3
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|5
|1
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|5
|0