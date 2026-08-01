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Велес - Ленинградец 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Авангард (Домодедово, Россия), вместимость: 6000
09 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 5-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Велес
Окончен
2 : 1
Ленинградец

  • 44'
    Владислав Галкин
  • 53'
    1:0
    Олег Смирнов
  • 58'
    2:0
    Владислав Галкин
0'
45'
90'
  • 31'
    Артемий Укомский
  • 76'
    Оливье Кенфак
  • 90+3'
    2:1
    Максим Бачинский
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Ленинградец, которое состоится 09 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Велес
Москва
Ленинградец
Ленинградская область
76РоссияврИлья Купцов
23РоссиязщКирилл Скворцов
78'
5РоссиязщАртур Колосков
3РоссиязщВладислав Волков
22РоссияпзЮрий Завезён
97РоссияпзАлександр Шубин
78'
10РоссияпзМуслим Бамматгереев
67'
77РоссиянпОлег Смирнов
90РоссиянпВладислав Галкин
67'
7РоссиянпАртур Мурза
67'
8РоссиянпЗахар Тарасенко
40РоссиязщАлександр Безчаснюк
67'
87РоссияпзИван Никин
67'
11РоссияпзКирилл Корольков
67'
17РоссиязщПавел Котов
78'
18РоссияпзДмитрий Сергеев
78'
1РоссияврЕгор Смирнов
2РоссиязщСергей Николаев
86'
3РоссиязщЭрвинг Ботака-Йобома
44РоссиязщНикита Калугин
4РоссиязщРоман Кудрявцев
65'
5РоссияпзКирилл Морозов
99РоссияпзДанила Емельянов
6РоссияпзДаниил Родин
79'
14КамеруннпОливье Кенфак
79'
32РоссиянпАртём Кулишев
7РоссиянпАртемий Укомский
63'
77РоссиянпМаксим Бачинский
63'
37РоссиязщКирилл Исаев
65'
10КыргызстанпзЭльдияр Зарыпбеков
79'
9РоссиянпМатвей Першин
79'
78РоссиязщГеннадий Киселёв
86'
Запасные
41РоссияврСергей Самок
70РоссиязщМатвей Захаржевский
80РоссиязщМихаил Рыбалко
6РоссияпзИслам Меликов
88РоссияпзДмитрий Садов
9РоссиянпКарим Гираев
96РоссияврАлексей Кузнецов
19РоссиязщАртур Максецов
52РоссияпзИлья Петухов
83РоссиянпИван Петров
11РоссиянпДмитрий Яковлев
Главные тренеры
РоссияАлексей Борисович Стукалов
РоссияСергей Иванович Подпалый
История личных встреч
13.06.2026 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Велес1 : 1Ленинградец
01.03.2026 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 1-й тур Ленинградец2 : 1Велес
28.09.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур Велес1 : 2Ленинградец
03.08.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур Ленинградец2 : 2Велес
18.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур Велес1 : 1Ленинградец
30.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур Ленинградец0 : 1Велес
29.09.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 11-й тур Велес0 : 1Ленинградец
04.08.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 3-й тур Ленинградец2 : 2Велес
15.09.2019 ПФЛ - Запад 9-й тур Велес1 : 1Ленинградец
19.05.2019 Второй дивизион - Запад 24-й тур Велес2 : 0Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород515
2
Повышение
Велес512
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс511
4
Плей-офф за повышение
Урал510
5 Ротор59
6 Енисей58
7 Уфа58
8 Сочи57
9 Арсенал Т57
10 Торпедо М57
11 Челябинск56
12 Волга Ул56
13 Шинник56
14 Нефтехимик56
15 Ленинградец54
16
Зона вылета
Текстильщик53
17
Зона вылета
КАМАЗ51
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск50
Кто победит?
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1 голосов болельщиков
Велес
100%
Ничья
0%
Ленинградец
0%

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