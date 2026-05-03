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Ливерпуль - Монако 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
09 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Ливерпуль
Окончен
2 : 3
Монако

  • 16'
    1:0
    Александер Исак
  • 29'
    2:0
    Флориан Вирц
0'
45'
90'
  • 44'
    2:1
    Александр Головин
  • 56'
    2:2
    Мика Биерет
  • 88'
    2:3
    Парис Бруннер
  • 90+1'
    Умар Конате
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Монако, которое состоится 09 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Монако
Монако, Монако
1БразилияврАлисон Бекер
46'
30НидерландызщЖереми Фримпонг
75'
83АвстриязщИфеаньи Ндукве
46'
4НидерландызщВирджил ван Дейк
59'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
59'
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
75'
38НидерландыпзРайан Гравенберх
59'
7ГерманияпзФлориан Вирц
59'
18НидерландыпзКоди Гакпо
59'
9ШвецияпзАлександер Исак
59'
67УэльснпЛьюис Кумас
75'
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
46'
3ЯпонияпзВатару Эндо
46'
44АнглиязщЛюк Чемберс
59'
6ВенгриязщМилош Керкез
59'
42АнглияпзТрейморис Ньони
59'
73АнглиянпРио Нгумоа
59'
23ИспаниянпВиктор Муньос
59'
53АнглиянпДжеймс Макконнелл
59'
47ШотландиязщКельвин Рэмси
75'
19АнглияпзХарви Эллиотт
75'
14ИталиянпФедерико Кьеза
75'
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
46'
3АнглиязщЭрик Дайер
75'
72СенегалзщСадибу Сане
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
75'
15СенегалпзЛамин Камара
63'
41ФранцияпзПап Кабраль
75'
10РоссияпзАлександр Головин
75'
7ФранциянпМатис Детурбе
63'
39ФранциянпМаттис Аблин
63'
14ДаниянпМика Биерет
80'
4НидерландызщДжордан Тезе
46'
28ФранцияпзМамаду Кулибали
63'
42Кот-д'ИвуарнпУмар Конате
63'
47МарокконпСафуане Бензахра
63'
13ФранциязщКристиан Мависса
75'
5ГерманиязщТило Керер
75'
17БельгияпзСтанис Идумбо
75'
46МароккопзАнис Субеир
75'
29ГерманиянпПарис Бруннер
80'
Запасные
95АнглияврХарви Дэвис
68Северная ИрландиянпКиран Моррисон
16ШвейцарияврФилипп Кён
50ФранцияврЯнн Льенар
41ФранцияпзАймен Ассаб
49ФранцияпзИлан Туре
44БельгияпзСамуэль Нибомбе
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
БразилияФилипе Луис
История личных встреч
02.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ливерпуль2 : 4
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль1 : 1
15.05.2026 Англия — Премьер-лига 37-й тур 4 : 2Ливерпуль
09.05.2026 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль1 : 1
03.05.2026 Англия — Премьер-лига 35-й тур 3 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
90+1'
Матч окончен! «Монако» обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче — 3:2. Первый тайм остался за мерсисайдцами: команда владела инициативой, много атаковала и заслуженно вела в счёте. Но после перерыва картина полностью изменилась. У хозяев резко выросло количество брака, стали возникать проблемы при выходе из обороны, а монегаски перехватили инициативу. Гости значительно превзошли «Ливерпуль» по ударам во втором тайме — 10:1 (5:0 — в створ). Сначала Биерет воспользовался провалом обороны и сравнял счёт, а в концовке Бруннер после подачи с углового забил победный гол. Отдельно отметим Головина: россиянин провёл на поле 75 минут, заработал пенальти, уверенно реализовал его и был одним из самых заметных игроков «Монако». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+1'
 
Умар Конате
Конате получил карточку за срыв атаки.
90'
Ещё одна быстрая атака «Монако»! Бруннер ворвался в штрафную и ушёл на рывке от защитника, но затем упустил мяч за лицевую.
88'
Не получаются у «Ливерпуля» выходы из обороны в атаку. Много брака у команды Ираолы.
84'
Эллиотт ускорился по центру и сделал перевод на правый фланг, но Нгумоа не добрался до мяча.
82'
Кулибали открылся перед штрафной, убрал под левую и пробил — мяч после рикошета пролетел выше перекладины!
80'
По владению мячом преимущество у «Ливерпуля» — 52% на 48%. И по ударам хозяева впереди — 15:11 (в створ — 6:6)
78'
 
Парис Бруннер
Бруннер вошёл в игру вместо Биерита.
76'
Монегаски после перехвата провели быструю атаку! Конате влетел в штрафную, но Эндо накрыл удар соперника.
75'
 
Федерико Кьеза
Кьеза, Эллиотт и Рэмси появились на поле вместо Собослаи, Фримпонга и Кумаса.
75'
 
Кристиан Мависса
Мависса, Идумбо, Керер и Субеир заменили Назинью, Дайера, Головина и Кабраля.
73'
Головин разогнал атаку и сделал пас в штрафную, Конате набежал и пробил по диагонали в дальний угол — мяч пролетел мимо створа!
72'
Дайер подключился по флангу и по высокой дуге набросил на дальнюю штангу — Мамардашвили в высоком прыжке перехватил мяч!
70'
Конате забежал по левому флангу и прострелил в штрафную! Кулибали подстроился и мощно пробил по воротам — Мамардашвили кулаками отразил мяч в сторону!
69'
Монегаски активно прессингуют соперника в центре поля. Больше борьбы стало во втором тайме.
67'
Нгумоа взял инициативу на себя, дошёл до штрафной и пробил низом — защитник заблокировал!
65'
Нгумоа разогнал атаку и сделал пас вперёд в штрафную! Кумас рвался, но не успел к мячу.
63'
 
Умар Конате
Тройная замена у «Монако». Конате, Бензахра и Кулибали появились на поле вместо Аблина, Камара и Детурбе.
61'
Нгумоа сделал проникающий пас в штрафную! Макконнелл набежал и прострелил в центр, но защитники перехватили.
59'
 
Рио Нгумоа
Ньони, Керкез, Нгумоа, Муньос, Макконнелл и Чемберс вышли вместо ван Дейка, Исака, Вирца, Цимикаса, Гравенберха и Гакпо.
58'
Тезе получил повреждение в борьбе за мяч — небольшая пауза возникла.
56'
Монегаски добавили в активности и стали больше времени проводить на чужой половине поля.
52'
Градецки выдал диагональный перевод на левый фланг! Кумас вернулся в оборону и оттеснил Назинью от мяча.
50'
Детурбе из глубины сделал заброс вперёд! Мамардашвили вышел из ворот и опередил Биерета.
48'
Мерсисайдцы на старте второго тайма катают мяч на чужой половине поля.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Джордан Тезе
Тезе появился на поле вместо Вандерсона.
46'
 
Георгий Мамардашвили
Мамардашвили и Эндо вышли в перерыве вместо Алисона и Ндукве.
45'
Перерыв! 2:1 в пользу «Ливерпуля» после первого тайма. Мерсисайдцы с первых минут забрали инициативу, много владели мячом и постоянно нагружали штрафную «Монако». Исак открыл счёт после красивой комбинации, а затем Вирц удвоил преимущество, сыграв на добивании. «Монако» отвечал редкими контратаками и сумел вернуться в игру перед самым перерывом — Головин реализовал пенальти.
45'
Ван Дейк прибежал в чужую штрафную и пробил головой после подачи Собослаи — мяч пролетел над перекладиной!
44'
❗ Пенальти в ворота «Ливерпуля»! Головин взял инициативу на себя, влетел в штрафную, сделал замах и упал после контакта с ван Дейком — арбитр сразу указал на «точку»!
41'
Цимикас получил по ноге в борьбе за мяч в центре поля и присел на газон.
40'
По владению мячом равенство — 50% на 50%. А по ударам большое преимущество у «Ливерпуля» — 13:3 (в створ — 6:2).
38'
Цимикас подкараулил отскок на чужой половине поля и пальнул с дальней дистанции — мяч пролетел мимо створа!
36'
Вирц взял инициативу на себя, вошёл в штрафную и пробил низом — Сане заблокировал!
35'
Биерет в контратаке ворвался в штрафную и упал после контакта с Цимикасом, но арбитр показал, что всё было чисто.
34'
Вирц ускорился и сделал пас вперёд по центру, но Гакпо не успел к мячу.
32'
Головин сделал пас к штрафной, Аблин развернулся и хлёстко пробил — мяч просвистел над перекладиной!
30'
Кумас на скорости влетел в штрафную, красиво обыграл защитника и пробил в ближний угол! Градецки грамотно занял позицию и забрал мяч.
29'
Продолжают хозяева атаковать! Кумас набежал и хлёстко приложился из-за пределов штрафной, но мяч застрял в скоплении игроков в штрафной.
26'
Быстрая атака прошла у «Ливерпуля», Исак получил пас на ход, но арбитр зафиксировал у него офсайд.
24'
Вирц подобрал отскок возле штрафной и пробил с правой на исполнение в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
23'
Гакпо забежал по левому флангу, сыграл с партнёром в стенку и навесил в штрафную! Кумас набежал, но из убойной позиции послал мяч выше перекладины!
21'
Ответ «Ливерпуля»! Вирц дошёл до штрафной и сделал пас вразрез, но Исак не смог обработать мяч.
19'
Вирц стал разворачиваться в центре поля, после чего получил болезненный удар по ноге. Небольшая пауза возникла.
18'
Контратака «Монако»! Биерет из глубины сделал пас вперёд, Аблин влетел в штарфную и пробил под перекладину — Алисон перевёл на угловой!
16'
Продолжают мерисайдцы комбинировать на чужой половине поля.
13'
Кумас забежал по правому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу! Гакпо выпрыгнул и пробил головой под перекладину — Градецки кулаками отразил мяч! А после небольшой паузы арбитр зафиксировал офсайд у Коди.
11'
Мерсисайдцы наладили контроль над мячом и неспешно перекатывают его в центре поля.
9'
Собослаи разогнал атаку и сделал пас вразрез по центру! Гакпо влетел в штрафную, но отправил мяч намного выше створа!
8'
Вирц открылся в штрафной и пробил из-под защитника в дальний угол — Градецки в прыжке отразил! А затем голкипер справился с выстрелом Фримпонга после подбора.
7'
Собослаи сделал пас на правый фланг, Ндукве принял мяч и выполнил подачу в руки Градецки.
5'
Детурбе прорвался по левому флангу и сделал пас в штрафную! Биерет подхватил мяч, но не смог уйти от ван Дейка.
3'
Мерсисайдцы отбились после углового и попытались организовать контратаку! Фримпонг рвался по центру, но не смог пройти соперника на дриблинге.
2'
Биерет получил пас на ход, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол! Алисон перевёл мяч на угловой.
1'
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Стартовые составы команд:«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Вирц, Собослаи, Исак, Гакпо, Цимикас, Фримпонг, Гравенберх, Кумас, Ндукве.«Монако»: Градецки, Вандерсон, Дайер, Сане, Назиньо, Кабрал, Камара, Детурбе, Головин, Аблин, Биерет.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Ливерпуль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Кто победит?
Голосование закрыто
56 голосов болельщиков
Ливерпуль
86%
Ничья
5%
Монако
9%

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