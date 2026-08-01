Морейренсе - Брага 09 Августа прямая трансляция
- 8'1:1Nile John
- 20'Guilherme Liberato
- 45+2'Kevyn Monteiro
- 61'Nile John
- 78'Gilberto Batista
- 90+1'2:2Жоау Велозу
- 7'0:1Фран Наварро
- 18'Диогу Травасуш
- 66'1:2Пау Виктор
- 90+4'Пау Виктор
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Брага, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андре Феррейра
|2
|зщ
|Леандру Сантуш
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|4
|зщ
|Kevyn Monteiro
|27
|зщ
|Kiko
|9
|пз
|Александр Дювиль-Парсемен
|23
|пз
|Nile John
74'
|65
|пз
|Guilherme Liberato
74'
|21
|пз
|Родри
67'
|11
|нп
|Landerson
|89
|нп
|Afonso Vieira
59'
|10
|пз
|Кику Бондозу
59'
|20
|пз
|Жоау Велозу
67'
|8
|пз
|Матея Стьепанович
74'
|99
|нп
|Yan Lincon
74'
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
42'
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|21
|пз
|Рикарду Орта
57'
|7
|пз
|Диогу Травасуш
46'
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|34
|пз
|Демир Тыкназ
90+4'
|11
|пз
|Габриэл Силва
|9
|нп
|Фран Наварро
|20
|нп
|Марио Доржелес
57'
|44
|зщ
|Адриан Байрами
42'
|2
|пз
|Виктор Гомес
46'
|23
|пз
|Денис Хусейнбашич
57'
|10
|нп
|Пау Виктор
57'
|8
|пз
|Жоау Моутинью
90+4'
|17
|зщ
|Alvaro Martinez
|25
|пз
|Afonso Assis
|30
|пз
|Джими Говер
|77
|пз
|Koby Mottoh
|44
|нп
|Микаэль Дакоста
|31
|Pedro Jesus
|1
|Aranha
|12
|вр
|Тьягу Са
|78
|вр
|Жоау Карвалью
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|22
|зщ
|Серхио Барсия
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
|77
|пз
|Габри Мартинес
|90
|пз
|Luisinho
|Карлос Висенс
|04.04.2026
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|10.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|30.01.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|14.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Арока
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Академику
|1
|1
|6
|Спортинг
|1
|1
|7
|Брага
|1
|1
|8
|Фамаликан
|1
|1
|9
|Морейренсе
|1
|1
|10
|Бенфика
|1
|1
|11
|Эштрела
|1
|1
|12
|Эшторил
|1
|1
|13
|Санта-Клара
|0
|0
|14
|Насьонал
|0
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0