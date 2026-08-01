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Морейренсе - Брага 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
09 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Морейренсе
Окончен
2 : 2
Брага

  • 8'
    1:1
    Nile John
  • 20'
    Guilherme Liberato
  • 45+2'
    Kevyn Monteiro
  • 61'
    Nile John
  • 78'
    Gilberto Batista
  • 90+1'
    2:2
    Жоау Велозу
0'
45'
90'
  • 7'
    0:1
    Фран Наварро
  • 18'
    Диогу Травасуш
  • 66'
    1:2
    Пау Виктор
  • 90+4'
    Пау Виктор
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Брага, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Брага
Брага
13ПортугалияврАндре Феррейра
2ПортугалиязщЛеандру Сантуш
66Гвинея-БисаузщGilberto Batista
4БразилиязщKevyn Monteiro
27Португалиязщ Kiko
9ФранцияпзАлександр Дювиль-Парсемен
23АнглияпзNile John
74'
65БразилияпзGuilherme Liberato
74'
21Испанияпз Родри
67'
11Бразилиянп Landerson
89ПортугалиянпAfonso Vieira
59'
10ПортугалияпзКику Бондозу
59'
20ПортугалияпзЖоау Велозу
67'
8СербияпзМатея Стьепанович
74'
99Бразилиянп Yan Lincon
74'
31БразилияврBernardo Fontes
14ШвециязщГустаф Лагербильке
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
42'
6БразилиязщВитор Карвальо
21ПортугалияпзРикарду Орта
57'
7ПортугалияпзДиогу Травасуш
46'
29ФранцияпзЖан-Батист Горби
34ТурцияпзДемир Тыкназ
90+4'
11БразилияпзГабриэл Силва
9ИспаниянпФран Наварро
20Кот-д'ИвуарнпМарио Доржелес
57'
44АлбаниязщАдриан Байрами
42'
2ИспанияпзВиктор Гомес
46'
23Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
57'
10ИспаниянпПау Виктор
57'
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
90+4'
Запасные
17ИспаниязщAlvaro Martinez
25ПортугалияпзAfonso Assis
30АнглияпзДжими Говер
77АнглияпзKoby Mottoh
44ИспаниянпМикаэль Дакоста
31Pedro Jesus
1Бразилия Aranha
12ПортугалияврТьягу Са
78ПортугалияврЖоау Карвалью
5ПортугалиязщЛеонарду Лелу
22ИспаниязщСерхио Барсия
37Босния и ГерцеговиназщАдриан Леон Баришич
77ИспанияпзГабри Мартинес
90Португалияпз Luisinho
Главные тренеры
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
04.04.2026Португалия — Примейра28-й турМорейренсе0 : 1Брага
09.11.2025Португалия — Примейра11-й турБрага2 : 1Морейренсе
03.02.2025Португалия — Примейра20-й турМорейренсе1 : 2Брага
25.08.2024Португалия — Примейра3-й турБрага3 : 1Морейренсе
04.02.2024Португалия — Примейра20-й турБрага1 : 0Морейренсе
09.09.2023Португалия — Примейра3-й турМорейренсе2 : 3Брага
10.11.2022Кубок Португалии1/16 финалаБрага2 : 1Морейренсе
30.01.2022Португалия - Примейра20-й турБрага2 : 0Морейренсе
20.08.2021Португалия - Примейра3-й турМорейренсе2 : 3Брага
14.05.2021Португалия - Примейра33-й турБрага2 : 1Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту13
2
Лига чемпионов
Жил Висенте13
3
Лига чемпионов
Маритиму13
4
Лига Европы
Арока13
5
Лига конференций
Академику11
6 Спортинг11
7 Брага11
8 Фамаликан11
9 Морейренсе11
10 Бенфика11
11 Эштрела11
12 Эшторил11
13 Санта-Клара00
14 Насьонал00
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Алверка10
Кто победит?
Голосование закрыто
12 голосов болельщиков
Морейренсе
17%
Ничья
0%
Брага
83%

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