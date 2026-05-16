Бенфика - Академику 09 Августа прямая трансляция
- 10'1:0Вангелис Павлидис
- 25'Георгий Судаков
- 45+1'Томаш Араужу
- 58'2:1Джанлука Престианни
- 15'Алехандро Местанса
- 18'Anthony Correia
- 55'1:1Rúben Filipe Gomes Pereira
- 67'2:2Andre Clovis
- 79'Андре Филипе Кастаньейра Сейтил
- 90+2'Igor Milioransa
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Академику, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|6
|зщ
|Александр Бах
82'
|18
|пз
|Леандро Баррейро
76'
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|27
|пз
|Рафаэл Силва
76'
|10
|пз
|Георгий Судаков
64'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
82'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
64'
|20
|пз
|Ричард Риос
76'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
76'
|17
|зщ
|Амар Дедич
82'
|22
|нп
|Джон Дуран
82'
|98
|вр
|Ewerton
|44
|зщ
|Rúben Filipe Gomes Pereira
73'
|41
|зщ
|Anthony Correia
|75
|зщ
|Робинью
|66
|зщ
|Igor Milioransa
|31
|пз
|Joao Guilherme
|8
|пз
|Джихан Кахраман
73'
|14
|пз
|Суфьян Мессегем
|45
|пз
|Алехандро Местанса
63'
|10
|пз
|Альваро Самора
73'
|33
|нп
|Andre Clovis
79'
|6
|зщ
|Андре Филипе Кастаньейра Сейтил
63'
|5
|зщ
|Педро Баселос
73'
|18
|пз
|Кристиан Феррейра
73'
|47
|пз
|Lorougnon Gohi
73'
|11
|нп
|Доминик Стечик
79'
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|62
|зщ
|Жозе Нету
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|73
|пз
|Мигель Фигейреду
|72
|нп
|Анизиу
|33
|Gabriel Indio
|58
|вр
|Matheus Sampaio
|1
|вр
|Marcos Lavin
|2
|зщ
|Николаос Михелис
|21
|зщ
|Томаш Домингуш
|29
|пз
|Андро Бабич
|22
|нп
|Нильс Мортимер
|78
|Simao Silva
|Марку Силва
|06.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 1
|30.07.2026
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|23.07.2026
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|17.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|16.05.2026
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Арока
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Академику
|1
|1
|6
|Спортинг
|1
|1
|7
|Брага
|1
|1
|8
|Фамаликан
|1
|1
|9
|Морейренсе
|1
|1
|10
|Бенфика
|1
|1
|11
|Эштрела
|1
|1
|12
|Эшторил
|1
|1
|13
|Санта-Клара
|0
|0
|14
|Насьонал
|0
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0