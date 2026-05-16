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Бенфика - Академику 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
09 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Бенфика
Окончен
2 : 2
Академику

  • 10'
    1:0
    Вангелис Павлидис
  • 25'
    Георгий Судаков
  • 45+1'
    Томаш Араужу
  • 58'
    2:1
    Джанлука Престианни
0'
45'
90'
  • 15'
    Алехандро Местанса
  • 18'
    Anthony Correia
  • 55'
    1:1
    Rúben Filipe Gomes Pereira
  • 67'
    2:2
    Andre Clovis
  • 79'
    Андре Филипе Кастаньейра Сейтил
  • 90+2'
    Igor Milioransa
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Академику, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Академику
Визеу
24ПортугалияврСамуэл Суареш
44ПортугалиязщТомаш Араужу
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
6ДаниязщАлександр Бах
82'
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
76'
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
27ПортугалияпзРафаэл Силва
76'
10УкраинапзГеоргий Судаков
64'
25АргентинапзДжанлука Престианни
82'
14ГрециянпВангелис Павлидис
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
64'
20КолумбияпзРичард Риос
76'
11БельгияпзДоди Лукебакио
76'
17Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
82'
22КолумбиянпДжон Дуран
82'
98Бразилиявр Ewerton
44ПортугалиязщRúben Filipe Gomes Pereira
73'
41ФранциязщAnthony Correia
75Португалиязщ Робинью
66БразилиязщIgor Milioransa
31БразилияпзJoao Guilherme
8ТурцияпзДжихан Кахраман
73'
14ГерманияпзСуфьян Мессегем
45ИспанияпзАлехандро Местанса
63'
10Коста-РикапзАльваро Самора
73'
33Бразилиянп Andre Clovis
79'
6ПортугалиязщАндре Филипе Кастаньейра Сейтил
63'
5БразилиязщПедро Баселос
73'
18АргентинапзКристиан Феррейра
73'
47Кот-д'ИвуарпзLorougnon Gohi
73'
11ПольшанпДоминик Стечик
79'
Запасные
1УкраинаврАнатолий Трубин
16ПортугалиязщМануэл Силва
62ПортугалиязщЖозе Нету
13ПольшапзЯкуб Каминьский
73ПортугалияпзМигель Фигейреду
72Португалиянп Анизиу
33БразилияGabriel Indio
58БразилияврMatheus Sampaio
1ИспанияврMarcos Lavin
2ГрециязщНиколаос Михелис
21ПортугалиязщТомаш Домингуш
29ХорватияпзАндро Бабич
22ИспаниянпНильс Мортимер
78ПортугалияSimao Silva
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
06.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Бенфика6 : 1
30.07.2026 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Бенфика5 : 0
23.07.2026 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Бенфика
17.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Бенфика2 : 0
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 3Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту13
2
Лига чемпионов
Жил Висенте13
3
Лига чемпионов
Маритиму13
4
Лига Европы
Арока13
5
Лига конференций
Академику11
6 Спортинг11
7 Брага11
8 Фамаликан11
9 Морейренсе11
10 Бенфика11
11 Эштрела11
12 Эшторил11
13 Санта-Клара00
14 Насьонал00
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Алверка10
Кто победит?
Голосование закрыто
21 голосов болельщиков
Бенфика
95%
Ничья
5%
Академику
0%

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