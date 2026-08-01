Жил Висенте - Риу Аве 09 Августа прямая трансляция
- 32'Факундо Касерес
- 87'1:0Эктор Эрнандес
- 45+4'Нельсон Эбби
- 47'Андреас Нтои
- 85'Якуб Брабец
- 90+1'Георгиос Льявас
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|26
|зщ
|Веверсон
19'
|5
|пз
|Факундо Касерес
65'
|12
|пз
|Andreas Lausen
76'
|10
|пз
|Санти Гарсия
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|20
|пз
|Gil Martins
77'
|29
|нп
|Карлос Эдуардо
|45
|зщ
|Давид Морейра
19'65'
|2
|зщ
|Жозе Силва
65'
|6
|пз
|Зе Карлуш
65'
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
76'
|7
|нп
|Тиджани Туре
77'
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|39
|зщ
|Густаво Манша
|30
|пз
|Roland Galcik
50'
|5
|пз
|Андреас Нтои
|7
|пз
|Диого Безерра
83'
|90
|пз
|Диогу Нашсименту
83'
|8
|пз
|Ryan Guilherme
26'
|11
|нп
|Jalen Blesa
82'
|9
|нп
|Тамбле
26'
|44
|пз
|Тамаш Никичер
50'
|17
|зщ
|Мариус Врусаи
82'
|14
|зщ
|Якуб Брабец
83'
|77
|пз
|Дарио Шпикич
83'
|1
|вр
|Андре Пикорнелль
|3
|зщ
|Антонио Эспигарес
|27
|пз
|Agustin Moreira
|86
|пз
|Диогу Приосте
|32
|пз
|Martin Fernandez
|99
|Mohamed Kaba
|44
|Tiago Ferreira
|22
|вр
|Кевин Чаморро
|63
|зщ
|Julien Lomboto
|25
|пз
|Rafael Lobato
|67
|Samuel Alves
|68
|Caike
|70
|Antoine Wenck
|79
|Miguel Patricio
|Сотирис Силайдопулос
|03.05.2026
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жил Висенте
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Арока
|1
|3
| 5
Лига конференций
|Академику
|1
|1
|6
|Спортинг
|1
|1
|7
|Брага
|1
|1
|8
|Фамаликан
|1
|1
|9
|Морейренсе
|1
|1
|10
|Бенфика
|1
|1
|11
|Эштрела
|1
|1
|12
|Эшторил
|1
|1
|13
|Санта-Клара
|0
|0
|14
|Насьонал
|0
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0