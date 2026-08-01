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Жил Висенте - Риу Аве 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
09 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Жил Висенте
Окончен
1 : 0
Риу Аве

  • 32'
    Факундо Касерес
  • 87'
    1:0
    Эктор Эрнандес
0'
45'
90'
  • 45+4'
    Нельсон Эбби
  • 47'
    Андреас Нтои
  • 85'
    Якуб Брабец
  • 90+1'
    Георгиос Льявас
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 09 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
30Бразилиявр Лукау
47ПортугалиязщРикарду Эсгаю
4ФранциязщМарвен Элимби
39АнголазщЖонатан Буату
26Бразилиязщ Веверсон
19'
5АргентинапзФакундо Касерес
65'
12ДанияпзAndreas Lausen
76'
10ИспанияпзСанти Гарсия
11ПортугалияпзJoelson Fernandes
20ПортугалияпзGil Martins
77'
29БразилиянпКарлос Эдуардо
45Кабо-ВердезщДавид Морейра
19'65'
2ПортугалиязщЖозе Силва
65'
6ПортугалияпзЗе Карлуш
65'
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
76'
7ФранциянпТиджани Туре
77'
99НидерландыврЭннио ван дер Гау
6АнглиязщНельсон Эбби
54ГрециязщГеоргиос Льявас
23АргентиназщФрансиско Петрассо
39БразилиязщГуставо Манша
30СловакияпзRoland Galcik
50'
5ГрецияпзАндреас Нтои
7БразилияпзДиого Безерра
83'
90ПортугалияпзДиогу Нашсименту
83'
8БразилияпзRyan Guilherme
26'
11ИспаниянпJalen Blesa
82'
9Гвинея-Бисаунп Тамбле
26'
44ВенгрияпзТамаш Никичер
50'
17ГрециязщМариус Врусаи
82'
14ЧехиязщЯкуб Брабец
83'
77ХорватияпзДарио Шпикич
83'
Запасные
1ШвецияврАндре Пикорнелль
3ИспаниязщАнтонио Эспигарес
27УругвайпзAgustin Moreira
86ПортугалияпзДиогу Приосте
32УругвайпзMartin Fernandez
99МалиMohamed Kaba
44ПортугалияTiago Ferreira
22Коста-РикаврКевин Чаморро
63ФранциязщJulien Lomboto
25БразилияпзRafael Lobato
67БразилияSamuel Alves
68Бразилия Caike
70СенегалAntoine Wenck
79ПортугалияMiguel Patricio
Главные тренеры
ГрецияСотирис Силайдопулос
История личных встреч
03.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве0 : 0Жил Висенте
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте2 : 2Риу Аве
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1Жил Висенте
06.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1Риу Аве
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Риу Аве3 : 0Жил Висенте
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1Риу Аве
12.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1Жил Висенте
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 2Риу Аве
03.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 2Жил Висенте
29.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту13
2
Лига чемпионов
Жил Висенте13
3
Лига чемпионов
Маритиму13
4
Лига Европы
Арока13
5
Лига конференций
Академику11
6 Спортинг11
7 Брага11
8 Фамаликан11
9 Морейренсе11
10 Бенфика11
11 Эштрела11
12 Эшторил11
13 Санта-Клара00
14 Насьонал00
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Алверка10
Кто победит?
Голосование закрыто
2 голосов болельщиков
Жил Висенте
0%
Ничья
0%
Риу Аве
100%

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