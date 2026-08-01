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Гронинген - Утрехт 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
09 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Гронинген
Окончен
2 : 1
Утрехт

  • 8'
    1:0
    Бриньольфур Дарри Виллюмссон
  • 48'
    2:0
    Том ван Берген
0'
45'
90'
  • 79'
    2:1
    Эдриан Блэйк
  • 84'
    Дани де Вит
  • 88'
    Йорис ван Оверем
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Утрехт, которое состоится 09 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Утрехт
Утрехт
1СуринамврЭтьен Вассен
14НидерландызщЙорг Схрёдерс
5ГерманиязщМарко Ренте
30'
3НидерландызщТеймен Блокзейл
2НидерландызщWouter Prins
71'
18НидерландыпзТиго Ланд
8НидерландыпзTika de Jonge
24НидерландыпзПелле Клемент
81'
17НидерландынпDavid van der Werff
26НидерландынпТом ван Берген
9ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
81'
15ШвецияпзElvis van der Laan
30'
29НидерландызщТирикве Мерсера
71'
7НорвегиянпТрэвис Хернес
81'
34НидерландыRyan Metu
81'
25НидерландыврМайкл Браувер
23ДаниязщНиклас Вестерлунн
44НидерландызщМайк Эрдхёйзен
2БельгиязщСибе Хореманс
70'
53ГерманиязщФердинанд Поль
62'
10ФранцияпзЙоанн Катлин
62'
20НидерландыпзДани де Вит
8НидерландыпзЙорис ван Оверем
92Буркина-ФасопзАртур Загре
11ИспанияпзАнхель Аларкон
84'
9НидерландынпДавид Мин
62'
34НидерландыпзДави ван ден Берг
62'
14ИракпзЗидан Икбаль
62'
15АнглиянпЭдриан Блэйк
62'
6НидерландызщГус Офферхаус
70'
30СШАпзКевин Паредес
84'
Запасные
13СловенияврЛовро Штубляр
31НидерландыврРейк Янсе
12СловакиязщНиколас Брандис
20НидерландыNils Eggens
44НидерландыJismerai Dillema
16ШвецияAlvin Nordin
42НидерландыJesper Mosselaar
53НидерландыJahelille Hall
33НидерландыврКевин Гаделла
32НидерландызщПер Клостербур
47ГерманиянпЭммануэль Чигози Овен
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Гронинген1 : 2Утрехт
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Утрехт0 : 1Гронинген
13.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Утрехт3 : 1Гронинген
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гронинген0 : 1Утрехт
07.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 2Утрехт
06.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Утрехт2 : 1Гронинген
20.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Утрехт1 : 3Гронинген
21.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гронинген0 : 0Утрехт
19.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч Утрехт1 : 0Гронинген
09.01.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт2 : 2Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
Аякс13
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Телстар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд13
8 Фортуна11
9 ПСВ Эйндховен11
10 Твенте00
11 Херенвен00
12 НЕК Неймеген10
13 Утрехт10
14 Спарта10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Виллем II10
18
Зона вылета
Камбюр10
Кто победит?
Голосование закрыто
3 голосов болельщиков
Гронинген
67%
Ничья
0%
Утрехт
33%

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