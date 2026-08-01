Гронинген - Утрехт 09 Августа прямая трансляция
- 8'1:0Бриньольфур Дарри Виллюмссон
- 48'2:0Том ван Берген
- 79'2:1Эдриан Блэйк
- 84'Дани де Вит
- 88'Йорис ван Оверем
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Утрехт, которое состоится 09 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|5
|зщ
|Марко Ренте
30'
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
71'
|18
|пз
|Тиго Ланд
|8
|пз
|Tika de Jonge
|24
|пз
|Пелле Клемент
81'
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
81'
|15
|пз
|Elvis van der Laan
30'
|29
|зщ
|Тирикве Мерсера
71'
|7
|нп
|Трэвис Хернес
81'
|34
|Ryan Metu
81'
|25
|вр
|Майкл Браувер
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|44
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
70'
|53
|зщ
|Фердинанд Поль
62'
|10
|пз
|Йоанн Катлин
62'
|20
|пз
|Дани де Вит
|8
|пз
|Йорис ван Оверем
|92
|пз
|Артур Загре
|11
|пз
|Анхель Аларкон
84'
|9
|нп
|Давид Мин
62'
|34
|пз
|Дави ван ден Берг
62'
|14
|пз
|Зидан Икбаль
62'
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
62'
|6
|зщ
|Гус Офферхаус
70'
|30
|пз
|Кевин Паредес
84'
|13
|вр
|Ловро Штубляр
|31
|вр
|Рейк Янсе
|12
|зщ
|Николас Брандис
|20
|Nils Eggens
|44
|Jismerai Dillema
|16
|Alvin Nordin
|42
|Jesper Mosselaar
|53
|Jahelille Hall
|33
|вр
|Кевин Гаделла
|32
|зщ
|Пер Клостербур
|47
|нп
|Эммануэль Чигози Овен
|Дик Люккин
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|19.05.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Аякс
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Телстар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|1
|3
|8
|Фортуна
|1
|1
|9
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|10
|Твенте
|0
|0
|11
|Херенвен
|0
|0
|12
|НЕК Неймеген
|1
|0
|13
|Утрехт
|1
|0
|14
|Спарта
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0