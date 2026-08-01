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Херенвен - Твенте 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), 21 022 зрителя (77% при вместимости 27 224)
09 Августа 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
Херенвен
Окончен
1 : 0
Твенте

  • 52'
    1:0
    Люка Ойен
  • 75'
    Дирк Пропер
  • 90+1'
    Люка Ойен
0'
45'
90'
  • 90+5'
    Дан Ротс
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Твенте, которое состоится 09 Августа 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Твенте
Энсхеде
22НидерландыврБернт Клавербур
15НидерландызщМатс Эгбринк
68'
4НидерландызщСам Керстен
83'
3НидерландызщMaas Willemsen
19ГрециязщВасилиос Загаритис
16ШвецияпзMarcus Linday
6НидерландыпзДирк Пропер
20ДанияпзЯкоб Тренсков
83'
10НидерландыпзРинго Мервелд
55'
29ФранцияпзЛанруа Машин
46'
9СуринамнпДилан Венте
11БельгияпзЛюка Ойен
46'
36БельгиянпNolhan Courtens
55'
28БолгариязщХристиян Петров
68'
23ФранциязщДарлинг Блади
83'
17НорвегиязщНиколай Хопланн
83'
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
38НидерландызщМакс Брюнс
3НидерландызщРобин Проппер
29ДаниязщАске Адельгор
77'
11НидерландыпзДан Ротс
6АлжирпзРамиз Зерруки
77'
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
68'
7ХорватиянпМарко Пьяца
68'
9НидерландынпВаут Вегорст
27НорвегиянпСондре Эрьясетер
57'
19МароккопзЮнес Таха
57'
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
68'
25НидерландынпЛукас Веннегор оф Хесселинк
68'
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
77'
10НидерландынпСэм Ламмерс
77'
Запасные
44НидерландыврАндрис Нопперт
7ФранцияпзМаксенс Ривера
8НидерландыпзLuuk Brouwers
14НидерландыпзLevi Smans
47НидерландынпЙерайно Схакен
30НидерландыTimo Schreuder
41НидерландыJimte Scholten
16НидерландыврЙоэль Дроммель
22НидерландыврРемко Пасвер
12ПортугалиязщГильерме Пейшоту
24ПольшазщKrzysztof Kurowski
43НидерландызщРуд Нейстад
37НидерландыпзНаджи Унювар
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Твенте5 : 0Херенвен
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Херенвен1 : 2Твенте
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен3 : 3Твенте
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте2 : 0Херенвен
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен3 : 3Твенте
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте1 : 0Херенвен
04.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Твенте4 : 0Херенвен
01.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч Херенвен1 : 2Твенте
04.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Твенте3 : 3Херенвен
18.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Херенвен2 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Эксельсиор13
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс13
3
Лига Европы
Аякс13
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Телстар13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен13
8 Фейеноорд13
9 Фортуна11
10 ПСВ Эйндховен11
11 НЕК Неймеген10
12 Утрехт10
13 Твенте10
14 Спарта10
15 ПЕК Зволле10
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг10
17
Зона вылета
Виллем II10
18
Зона вылета
Камбюр10
Кто победит?
Голосование закрыто
3 голосов болельщиков
Херенвен
0%
Ничья
33%
Твенте
67%

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