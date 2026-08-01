Херенвен - Твенте 09 Августа прямая трансляция
- 52'1:0Люка Ойен
- 75'Дирк Пропер
- 90+1'Люка Ойен
- 90+5'Дан Ротс
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Твенте, которое состоится 09 Августа 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|15
|зщ
|Матс Эгбринк
68'
|4
|зщ
|Сам Керстен
83'
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|16
|пз
|Marcus Linday
|6
|пз
|Дирк Пропер
|20
|пз
|Якоб Тренсков
83'
|10
|пз
|Ринго Мервелд
55'
|29
|пз
|Ланруа Машин
46'
|9
|нп
|Дилан Венте
|11
|пз
|Люка Ойен
46'
|36
|нп
|Nolhan Courtens
55'
|28
|зщ
|Християн Петров
68'
|23
|зщ
|Дарлинг Блади
83'
|17
|зщ
|Николай Хопланн
83'
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
77'
|11
|пз
|Дан Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
77'
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
68'
|7
|нп
|Марко Пьяца
68'
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
57'
|19
|пз
|Юнес Таха
57'
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
68'
|25
|нп
|Лукас Веннегор оф Хесселинк
68'
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
77'
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
77'
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|7
|пз
|Максенс Ривера
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|14
|пз
|Levi Smans
|47
|нп
|Йерайно Схакен
|30
|Timo Schreuder
|41
|Jimte Scholten
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|12
|зщ
|Гильерме Пейшоту
|24
|зщ
|Krzysztof Kurowski
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|37
|пз
|Наджи Унювар
|Джон ван ден Бром
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 3
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 3
|18.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Эксельсиор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Аякс
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Телстар
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|1
|3
|8
|Фейеноорд
|1
|3
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|11
|НЕК Неймеген
|1
|0
|12
|Утрехт
|1
|0
|13
|Твенте
|1
|0
|14
|Спарта
|1
|0
|15
|ПЕК Зволле
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|1
|0