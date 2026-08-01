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Барановичи - БАТЭ 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2026 года в 16:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Барановичи
Окончен
2 : 2
БАТЭ

  • 32'
    1:0
    Мартин Артюх
  • 87'
    2:1
    Фёдор Лебедев
0'
45'
90'
  • 49'
    1:1
    Vladislav Yatskevich
  • 90+1'
    2:2
    Vladislav Yatskevich
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барановичи - БАТЭ, которое состоится 09 Августа 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барановичи
Барановичи
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
БеларусьВиталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
05.04.2026 Беларусь — Высшая лига 2-й тур БАТЭ3 : 0Барановичи
22.06.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Барановичи1 : 6БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1531
4 Динамо-Брест1730
5 Витебск1726
6 Гомель1626
7 Минск1625
8 Торпедо-БелАЗ1623
9 Арсенал Дз1721
10 Неман1621
11 Славия-Мозырь1618
12 Барановичи1717
13 Днепр М1712
14
Стыковая зона
Белшина1511
15
Зона вылета
БАТЭ1510
16
Зона вылета
Нафтан1610
Кто победит?
Голосование закрыто
5 голосов болельщиков
Барановичи
40%
Ничья
40%
БАТЭ
20%

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