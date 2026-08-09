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Гомель - Минск 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
09 Августа 2026 года в 18:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 2-й тур
Гомель
Окончен
0 : 1
Минск

    0'
    45'
    90'
    • 14'
      0:1
      Георгий Кукушкин
    Анонс матча
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Минск, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Гомель
    Гомель
    Минск
    Минск
    История личных встреч
    05.04.2026 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Минск2 : 0Гомель
    29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель1 : 1Минск
    18.04.2025 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Минск1 : 0Гомель
    16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск3 : 1Гомель
    28.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Гомель2 : 0Минск
    22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0Минск
    06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2Гомель
    12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск1 : 1Гомель
    15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель0 : 3Минск
    17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 0Гомель
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Динамо Мн1433
    2
    Лига конференций
    		МЛ Витебск1431
    3
    Лига конференций
    		Ислочь1531
    4 Динамо-Брест1730
    5 Минск1728
    6 Витебск1726
    7 Гомель1726
    8 Торпедо-БелАЗ1623
    9 Арсенал Дз1721
    10 Неман1621
    11 Славия-Мозырь1618
    12 Барановичи1717
    13 Днепр М1712
    14
    Стыковая зона
    		Белшина1511
    15
    Зона вылета
    		БАТЭ1510
    16
    Зона вылета
    		Нафтан1610
    Кто победит?
    Голосование закрыто
    8 голосов болельщиков
    Гомель
    75%
    Ничья
    0%
    Минск
    25%

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