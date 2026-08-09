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Тобол - Кайсар 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Тобол
Кайсар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кайсар, которое состоится 09 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
17.05.2026Казахстан — Премьер-лига10-й турКайсар2 : 1Тобол
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турТобол1 : 0Кайсар
15.06.2025Казахстан — Премьер-лига12-й турКайсар1 : 1Тобол
10.11.2024Казахстан — Премьер-лига26-й турКайсар2 : 0Тобол
01.06.2024Казахстан — Премьер-лига10-й турТобол1 : 2Кайсар
06.08.2023Казахстан - Премьер-лига18-й турТобол0 : 2Кайсар
14.05.2023Казахстан - Премьер-лига9-й турКайсар1 : 0Тобол
23.06.2021Казахстан - Премьер-лига17-й турКайсар1 : 3Тобол
14.04.2021Казахстан - Премьер-лига5-й турТобол1 : 0Кайсар
03.11.2020Казахстан - Премьер-лига17-й турТобол3 : 0Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2149
2
Лига конференций
Кайрат2045
3
Лига конференций
Астана2038
4 Окжетпес2133
5 Актобе2031
6 Елимай1928
7 Улытау2128
8 Кызыл-Жар2123
9 Женис2023
10 Каспий2122
11 Тобол2022
12 Кайсар2020
13 Атырау1919
14 Жетысу2119
15
Зона вылета
Иртыш П1917
16
Зона вылета
Алтай2117
Кто победит?
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2 голосов болельщиков
Тобол
100%
Ничья
0%
Кайсар
0%

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