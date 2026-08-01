Астана - Окжетпес 09 Августа прямая трансляция
- 28'1:1Карло Бартолец
- 41'2:1Марин Томасов
- 20'0:1Borys Lototskyi
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Окжетпес, которое состоится 09 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 2
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 5
|22.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|30.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|21
|49
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|20
|45
| 3
Лига конференций
|Астана
|20
|38
|4
|Окжетпес
|21
|33
|5
|Актобе
|20
|31
|6
|Елимай
|19
|28
|7
|Улытау
|21
|28
|8
|Кызыл-Жар
|21
|23
|9
|Женис
|20
|23
|10
|Каспий
|21
|22
|11
|Тобол
|20
|22
|12
|Кайсар
|20
|20
|13
|Атырау
|19
|19
|14
|Жетысу
|21
|19
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|19
|17
| 16
Зона вылета
|Алтай
|21
|17