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Астана - Окжетпес 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Астана
Окончен
2 : 1
Окжетпес

  • 28'
    1:1
    Карло Бартолец
  • 41'
    2:1
    Марин Томасов
0'
45'
90'
  • 20'
    0:1
    Borys Lototskyi
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Окжетпес, которое состоится 09 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
16.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Окжетпес1 : 0Астана
28.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Окжетпес1 : 2Астана
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Астана5 : 2Окжетпес
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана5 : 2Окжетпес
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Окжетпес0 : 0Астана
26.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Окжетпес1 : 5Астана
22.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 0Окжетпес
30.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес0 : 1Астана
26.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Окжетпес1 : 1Астана
15.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Астана2 : 1Окжетпес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2149
2
Лига конференций
Кайрат2045
3
Лига конференций
Астана2038
4 Окжетпес2133
5 Актобе2031
6 Елимай1928
7 Улытау2128
8 Кызыл-Жар2123
9 Женис2023
10 Каспий2122
11 Тобол2022
12 Кайсар2020
13 Атырау1919
14 Жетысу2119
15
Зона вылета
Иртыш П1917
16
Зона вылета
Алтай2117
Кто победит?
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Астана
0%
Ничья
0%
Окжетпес
100%

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